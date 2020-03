Politologička A. Világi vníma značnú spoločenskú objednávku po zmene

Bratislava 1. marca (TASR) - Politologička Aneta Világi vníma, že výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR poukázali na dva trendy. Prvým bola značná spoločenská objednávka po zmene a druhým hodnotová orientácia Slovákov. Uviedla to v nedeľu pre TASR.



Prvý trend bol podľa jej slov stelesnený v tom, že slovenský volič chcel inú vládu než vládu Smeru-SD, ktorá fungovala dlhé roky. Politologička mieni, že Slováci vnímali aj kauzy, ktoré podľa jej vyjadrenia vyplávali v poslednom období v súvislosti s touto stranou na povrch.



"Druhý potvrdzuje tiež dlhodobejšie trendy v hodnotovej orientácii na Slovensku, kde vidieť, že strany, ktoré sa jednoznačne profilovali ako konzervatívne alebo také, ktoré majú bližšie ku konzervatívnym hodnotám, nakoniec vo voľbách uspeli lepšie než napríklad Progresívne Slovensko (PS)-Spolu," povedala.



Orientácia na sociálne témy, ktoré boli pre Smer-SD roky tradičné, a s nimi súvisiace sociálne prísľuby v podobe sociálnych balíčkov podľa Világi absentovali. "Pokus na poslednú chvíľu v podobe 13. dôchodkov alebo zvýšenia materských prídavkov plnohodnotne nenahradil sociálne prísľuby, ktoré boli tradičné pre Smer-SD," doplnila. Finiš volebnej kampane OĽaNO bol podľa Világi veľmi účinný. Mieni, že SNS nemalo účinnú volebnú stratégiu. Podľa jej slov sa v závere kampane jej predseda Andrej Danko akoby tituloval do roly porazeného, pretože vyjadroval svoje sklamanie, ako voliči nereagujú na jeho kampaň.



Ako dodala, vnímala aj silnú antikampaň voči niektorým stranám. Tá sa napríklad ukázala konkrétne pri strane Za ľudí, kde sa podľa politologičky očakával vyšší volebný úspech.