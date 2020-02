Premiér vyzval na slušnosť v kampani a vyvarovanie sa fyzickým útokom

Bratislava/Beja 1. februára (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) vyzval všetkých, ktorí sa mienia zapojiť do predvolebnej kampane a prezentujú protichodné názory, aby sa správali slušne a vyvarovali sa fyzickým útokom.



"Apelujem na všetkých, aby sa navzájom neprovokovali a aby svoj názor vyjadrovali pokojne tak, ako sa to v civilizovanej krajine patrí," povedal premiér v sobotu po kohéznom samite v portugalskom mesta Beja.



Pellegrini je podľa svojich slov znepokojený nad tým, ako sa začínajú vyvíjať niektoré udalosti na uliciach pri prejavovaní politických názorov. "Bol by som nerád, aby boli súčasťou kampane fyzické útoky na jeden alebo druhý tábor, hoci ich názory sú také extrémne rozdielne," skonštatoval.



Ku konfliktom došlo napríklad na piatkovom (31. 1.) mítingu ĽSNS v Trnave, kde prišlo zároveň proti nemu protestovať okolo tisíc občanov. V jeho závere a po skončení malo prísť k potýčkam. Polícia ešte v piatok informovala, že zadokumentovala tri priestupky proti majetku súvisiace s poškodením vozidiel a so znehodnotením reklamného banera. Trnavská polícia vykonala služobné zákroky proti osobám, ktoré sa dopustili protiprávneho konania a narušili pokojný priebeh podujatia.



V reakcii na incident po piatkovom mítingu podal Pavel Sibyla z koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu trestné oznámenie. Tvrdí, že ho spolu s kolegom napadla skupinka ľudí, ktorí boli podľa neho účastníci mítingu. Podľa PS-Spolu išlo o skutok motivovaný politickou nenávisťou.