Prezidentka volala s I. Matovičom, dohodli sa na stretnutí

Bratislava/Trnava 1. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Dohodli sa na stretnutí. Mohlo by sa konať v pondelok (2. 3.) alebo v utorok (3. 3.). Potvrdil to Matovič.



"Čaká na finálne výsledky takisto ako my," povedal Matovič po rozhovore s prezidentkou. Doplnil, že ešte pred stretnutím s Čaputovou by sa chcel zísť s kolegami, ktorým drží pri volebných výsledkoch palce.



Predbežné rokovania s prípadnými partnermi by mohol absolvovať ešte v nedeľu. Matovič tiež potvrdil, že mu volal napríklad aj šéf strany Za ľudí Andrej Kiska.