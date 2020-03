Profil politického hnutia Sme rodina

Bratislava 1. marca (TASR) - Politické hnutie Sme rodina vo voľbách do Národnej rady (NR) SR v sobotu 29. februára získalo podľa neoficiálnych výsledkov 8,24 percenta hlasov a bude súčasťou NR SR v ďalšom volebnom období.



TASR prináša profil hnutia Sme rodina.



Líder politického hnutia Sme rodina Boris Kollár sa v politike začal angažovať v roku 2010, keď do parlamentných volieb kandidoval za stranu Únia - strana pre Slovensko. Tá vznikla zlúčením strán Slobodné fórum, Občianski kandidáti a Liga - Občiansko-liberálna strana. Vo voľbách 12. júna 2010 získala Únia - strana pre Slovensko 0,70 percenta, čo predstavovalo 17.741 voličských hlasov.



Existencia hnutia Sme rodina sa spája s politickým subjektom Strana občanov Slovenska (SOS), ktorú založil Peter Marček. Ministerstvo vnútra SR ju zaregistrovalo 6. júna 2011. V predčasných marcových parlamentných voľbách v roku 2012 strana dosiahla zisk 0,15 percenta voličských hlasov.



V roku 2015 ponúkol Marček stranu SOS podnikateľovi Borisovi Kollárovi, ktorý predtým neuspel s prevzatím strany Náš kraj. K zmene názvu na Sme rodina - Boris Kollár došlo 25. novembra 2015.



Pod týmto názvom išlo hnutie, ktoré sa prezentovalo ako neštandardný politický subjekt, aj do parlamentných volieb 5. marca 2016. Okrem Borisa Kollára sa na kandidátke ocitli aj poradca (2010 - 2012) ministra vnútra Daniela Lipšica (vtedy KDH) Milan Krajniak, moderátorka TV Markíza Martina Šimkovičová, Peter Marček, organizátor protestov Gorila Peter Pčolinský či jedna z bývalých partneriek Borisa Kollára Petra Krištúfková.



Hnutie získalo vo voľbách 6,62 percenta platných voličských hlasov a v parlamente obsadilo 11 kresiel. Počas volebného obdobia 2016 - 2020 pôsobilo v opozícii.



Už v roku 2016 prišlo k nezhodám medzi Kollárom a Marčekom. Dôvodom sporu bol údajný dlh SOS vo výške 300.000 eur, ktorý Marčekova strana spôsobila ešte v roku 2012. Dlh muselo vyrovnať hnutie Smer rodina. Pre nezhody napokon opustili hnutie a poslanecký klub traja poslanci. Okrem Marčeka to boli Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek.



V máji 2018 hnutie Sme rodina predstavilo vlastného kandidáta v prezidentských voľbách 2019. Stal sa ním Milan Krajniak, ktorý v prvom kole volieb získal 2,77 percenta, čo predstavovalo 59.464 voličských hlasov.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) 25. mája 2019 hnutie získalo 3,23 percenta (31.840) voličských hlasov. V EP nezískalo ani jeden mandát.



Po zmene zákona o politických stranách sa hnutie premenovalo 5. novembra 2019 zo Sme rodina - Boris Kollár na skrátené Sme rodina. Pod týmto názvom sa hnutie uchádzalo aj o voličov v parlamentných voľbách 29. februára 2020.