Profil politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

Bratislava 1. marca (TASR) - Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko vo voľbách do Národnej rady (NR) SR v sobotu 29. februára získala podľa neoficiálnych výsledkov 7,97 percenta hlasov a bude súčasťou NR SR v ďalšom volebnom období.



TASR prináša profil strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).



Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo v roku 1995 Slovenskú pospolitosť ako občianske združenie. Aj napriek výhradám ministerstvo 18. januára 2005 zaregistrovalo Slovenskú pospolitosť ako politickú stranu. Na návrh generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku však 1. marca 2006 Najvyšší súd SR Slovenskú pospolitosť – národnú stranu rozpustil.



MV SR rozpustilo 12. novembra 2008 aj občianske združenie Slovenská pospolitosť s odôvodnením, že šíri národnostnú nenávisť. V tom čase už ako vodca pospolitosti vystupoval Marian Kotleba.



Predstavitelia Slovenskej pospolitosti organizovali 8. augusta 2009 nepovolené zhromaždenie v Šarišských Michaľanoch a 22. augusta 2009 v Krompachoch, kde Kotlebu zaistila polícia.



Strana priateľov vína založená v roku 1998 a zaregistrovaná na MV SR v roku 2000 sa neskôr premenovala na Ľudovú stranu sociálnej solidarity. V roku 2009 do nej vstúpilo viacero predstaviteľov Slovenskej pospolitosti. Strana napokon zmenila 22. februára 2010 dodnes používaný názov na Ľudová strana Naše Slovensko.



V parlamentných voľbách 12. júna 2010 niekdajší učiteľ a vodca Slovenskej pospolitosti Marian Kotleba kandidoval ako člen ĽSNS. Strana získala 1,33 percenta hlasov, volilo ju 33.724 občanov. V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 dosiahla ĽSNS výsledok 1,58 percenta (40.460 hlasov). V deň volieb zhodou okolností zhorel hrad Krásna Hôrka, čo podnietilo niekoľko zhromaždení ĽSNS v obci Krásnohorské Podhradie s avizovaným cieľom bojovať proti tzv. rómskej kriminalite.



Vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) v novembri 2013 porazil Marian Kotleba v druhom kole svojho súpera Vladimíra Maňku (Smer-SD) a stal sa predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja.



Vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko získala 8,04 percenta (209.779) hlasov, čo jej prinieslo 14 kresiel v NR SR.



Predseda ĽSNS Marian Kotleba sa 16. marca 2019 uchádzal aj o post prezidenta SR, v prvom kole získal 10,39 percenta hlasov (222.935) a skončil na štvrtom mieste za Zuzanou Čaputovou, Marošom Šefčovičom a Štefanom Harabinom.



Na základe návrhu generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára z 24. mája 2017 rozhodoval Najvyšší súd SR o rozpustení politickej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko na dvoch pojednávaniach 9. a 29. apríla 2019. Napokon návrh na rozpustenie strany zamietol.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019 získala ĽSNS tretie miesto s 12,07 percenta hlasov. V EP obsadila dva mandáty, europoslancami sa stali Milan Uhrík a Miroslav Radačovský, ktorý však z ĽSNS vystúpil.



Milan Mazurek zvolený za poslanca NR SR prišiel o mandát 3. septembra 2019 po tom, ako ho Najvyšší súd SR uznal za vinného z úmyselného trestného činu hanobenia rasy, národa a presvedčenia a vymeral mu polročný podmienečný trest.



ĽSNS rokovala pred voľbami o spolupráci so stranou Vlasť Štefana Harabina, napokon však obaja lídri 14. novembra 2019 oznámili, že sa nedohodli. ĽSNS kandidovala vo voľbách samostatne, jej volebným lídrom bol Marian Kotleba.