Profil politickej strany Za ľudí

Bratislava 1. marca (TASR) - Strana Za ľudí vo voľbách do Národnej rady (NR) SR v sobotu 29. februára získala podľa neoficiálnych výsledkov 5,77 percenta hlasov a bude súčasťou NR SR v ďalšom volebnom období.



TASR prináša profil strany Za ľudí.



Strana Za ľudí vznikla v roku 2019 z iniciatívy v poradí štvrtého prezidenta SR Andreja Kisku. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 sa prvýkrát od svojho vzniku uchádzala o hlasy voličov.



Podnikateľ Andrej Kiska sa od roku 2006 venuje charite na pôde dobročinnej organizácie Dobrý anjel, ktorá pomáha rodinám s ťažko chorými deťmi. V roku 2014 kandidoval Kiska na funkciu prezidenta SR. V druhom kole získal 59,38 percenta hlasov a porazil svojho protikandidáta Roberta Fica (Smer-SD). Stal sa prvým nestraníckym a občianskym prezidentom SR. Inaugurovaný bol 15. júna 2014.



Dva dni po skončení svojho funkčného obdobia 17. júna 2019 oznámil Kiska na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici založenie strany Za ľudí. Na Ministerstve vnútra (MV) SR Kiska 5. augusta 2019 odovzdal 16.000 vyzbieraných podpisov od občanov a požiadal o registráciu svojej strany. Ministerstvo stranu Za ľudí oficiálne zaregistrovalo 2. septembra 2019. Predsedom sa Andrej Kiska stal po ustanovujúcom sneme 28. septembra 2019. Tam strana Za ľudí predstavila aj svoj programový dokument.



Do radov strany Za ľudí vstúpili viaceré známe tváre z politického diania na Slovensku. Prvou podpredsedníčkou sa stala poslankyňa NR SR Veronika Remišová, ktorá odišla z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Ďalšími podpredsedami sú Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Vladimír Ledecký a Michal Luciak.



Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký je známy úspešným integrovaním Rómov do spoločenského a ekonomického života obce. Právnik Juraj Šeliga bol hovorcom a jedným z hlavných organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko, ktoré sa konali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.



Jana Žitňanská bola v rokoch 2014 – 2019 poslankyňou Európskeho parlamentu (EP) a v minulosti pôsobila ako podpredsedníčka v stranách NOVA a KDH. Podpredsedom je aj Michal Luciak, ktorý v minulosti pôsobil v SDKÚ-DS a v prezidentskej kancelárii.



Strana Za ľudí rokovala o vzniku trojkoalície spolu s hnutím Progresívne Slovensko (PS) a stranou Spolu - občianska demokracia. Kiska však 21. októbra 2019 oznámil, že jeho strana nebude súčasťou takéhoto zoskupenia, pretože s tým podľa prieskumu nesúhlasí takmer tretina jej voličov.



Kiska navrhoval vytvorenie širšej opozičnej koalície Blok zmeny, zahŕňajúcej aj strany Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Kresťanskodemokratické hnutie. Napokon 21. novembra 2019 Kiska oznámil, že strana Za ľudí sa bude o dôveru voličov uchádzať samostatne.