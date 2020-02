RTVS prinesie počas volebnej noci výsledky exit pollu

Bratislava 27. februára (TASR) - RTVS v sobotu (29. 2.) počas volebnej noci prinesie výsledky exit pollu. Počas víkendu bude mapovať aj priebeh a výsledky parlamentných volieb. TASR o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Volebná noc sa začne na Jednotke o 21.40 h. V úvode relácie predstavia moderátori výsledky exit pollu, ktorý pre RTVS pripraví agentúra Median SK, uviedla Rusnáková.



Jednotka v sobotu odvysiela aj mimoriadne Správy RTVS od 12.00 do 16.00 h. V nedeľu (1. 3.) odvysiela trojhodinové volebné štúdio.



RTVS do diskusnej relácie O 5 minút 12 pozvala lídrov všetkých politických subjektov, ktoré sa dostanú do parlamentu. "Ich vyjadrenia o povolebnom usporiadaní budú ku koncu relácie analyzovať politológovia Jozef Lenč a Miroslav Řádek," priblížila Rusnáková.



Rozhlasové spravodajstvo RTVS pripravuje volebné vysielanie v rozšírenom formáte. V sobotu po 22.00 h taktiež odvysiela výsledky exit pollu. Mimoriadne volebné vysielanie bude pokračovať v noci zo soboty na nedeľu.



"Nedeľný Rádiožurnál prinesie od 7.00 h zásadné informácie o poradí politických subjektov, ktoré sa dostanú do Národnej rady SR. Odznejú reakcie politikov z volebných štábov a od 8.00 do 10.00 h pripravilo Rádio Slovensko mimoriadne štúdio. Diskusnú reláciu O 5 minút 12 bude Rádio Slovensko vysielať paralelne s televíznou Jednotkou," uvádza Rusnáková.