VOĽBY2020: SaS by povolilo zverejňovať tvár sudcov

Bratislava 27. januára (TASR) - Zrušenie imunity na rozhodovanie pre sudcov a zákazu zverejňovať ich tváre, zmeny v odmeňovaní vojakov a zrušenie výsluhových dôchodkov pre novoprijatých príslušníkov aj schválenie aktualizovanej obrannej a bezpečnostnej stratégie navrhuje v programe pre februárové parlamentné voľby opozičná strana SaS. V oblastiach spravodlivosť, vnútorná bezpečnosť, obrana a zahraničné veci ponúka celkovo 198 riešení. Kandidáti strany na čele s lídrom Richardom Sulíkom ich predstavili na pondelkovej tlačovej konferencii.



V oblasti justície chce strana predísť páchaniu trestnej činnosti sudcov. Zrušenie imunity na rozhodovanie pre sudcov by podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Alojza Baránika zabránilo sudcom vyhovárať sa na "iný právny názor". Ako kontrolný orgán navrhuje zriadiť kriminálny úrad justičnej stráže. "Tento úrad sa bude zaoberať len trestnou činnosťou sudcov a v súvislosti s výkonom justície," vysvetlil. Zrušil by tiež zákaz zverejňovať tváre sudcov.



V oblasti obrany strana stavia na prvé miesto záujmy vojaka. Ako uviedol kandidát Michal Hlatký, strana by chcela rast miezd príslušníkov Ozbrojených síl SR prispôsobiť priemernej mzde v hospodárstve SR. Pre novoprijatých vojakov by zrušila výsluhové dôchodky a zrealizovala prechod na platenie odvodov s možnosťou sporenia v druhom a treťom pilieri. SaS sľubuje tiež poistenie na náklady štátu pre prípad následkov z povolania. Prilákať nový vojenský personál by chcela pomocou moderných marketingových postupov.



Členstvo v Európskej únii a NATO považuje SaS za strategické. "Nedovolíme viacej hazardovať s dobrým menom Slovenska v zahraničí," deklaroval súčasný podpredseda NR SR Martin Klus. Strana sa v oblasti zahraničnej politiky zaviazala napríklad schváliť aktualizovanú verziu bezpečnostnej a obrannej stratégie. Riešiť chce aj otázku dvojitých občianstiev a voľbu zo zahraničia.



Súčasťou programu sú aj kroky na zefektívnenie práce Policajného zboru.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.