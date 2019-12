SaS hodnotenie TIS neprekvapilo, PS-Spolu si kladie vysoké nároky

Bratislava 5. decembra (TASR) - Pre opozičnú stranu SaS je transparentné spravovanie financií v predvolebnej kampani samozrejmosťou. Mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu na jej financovanie kladie vysoké nároky. Uviedli to v reakcii na Transparency International Slovensko, podľa ktorej zatiaľ vedú najtransparentnejšiu kampaň.



SaS výsledok neprekvapil. "Tak ako spravujeme svoje financie, tak budeme spravovať aj tie verejné, poctivo a transparentne. Chceme, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť," uviedol predseda SaS Richard Sulík.



Líder mimoparlamentnej koalície PS-Spolu Michal Truban je presvedčený o tom, že Slovensko má na to byť modernou európskou a férovou krajinou. "My v PS-Spolu na seba a naše financovanie kladieme vysoké nároky, ktoré od nás ľudia očakávajú. Presne takto, férovo a transparentne, chceme riadiť aj krajinu," povedal Truban.