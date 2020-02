SaS: Práva menšín sa neuplatňujú

Bratislava 16. februára (TASR) – SaS chce v prípade úspechu vo voľbách zrušiť zákaz dvojitého občianstva, prijať chce zákon o národnostných menšinách. Predseda strany Richard Sulík o návrhoch riešení problematiky v oblasti národnostných menšín informoval počas týždňa s tým, že práva menšín sa v mnohých prípadoch neuplatňujú.



Sulík poukázal na to, že na Slovensku nie je len maďarská národnostná menšina, ale aj ďalšie. Hlavný problém v tejto oblasti vidí v súčasnom zákone o dvojitom občianstve. Absencia zákona o národnostných menšinách podľa SaS spôsobuje, že sa mnohé ich práva neaplikujú a v niektorých prípadoch sú nevymožiteľné.



Zastabilizovať mienia národnostnú politiku a zaviesť samosprávny princíp rozhodovania o oblastiach kultúry, vzdelávania a používania jazyka. "Aby si národnostné menšiny tieto záležitosti spravovali samé. Je to preto, lebo máme 13 národnostných menšín, ktoré majú priznané jazykové práva. Každá je iná, má svoje špecifiká, problémy, priority. Čiže tento systém samospráv bude pružnejší," priblížil kandidát na poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Milan Pilip.



V oblasti školstva navrhuje SaS podľa jeho slov zaviesť príspevok na dopravu dieťaťa, ktoré dochádza do národnostnej školy. Pomôcť chce zavádzaniu výučby jazykov menšín na už existujúcich školách.



Vo vysielaní RTVS navrhujú podporu nových formátov pre národnostné menšiny. "Chceme zrušiť nezmyselné krátenie a prerušovanie národnostného vysielania v RTVS len preto, že sú prázdniny, Vianoce. Je to nezmysel," podotkol.



Kandidátka za SaS Monika Filipová doplnila, že okrem toho chcú zmeniť spôsob výučby detí z národnostných menšín. Poukázala na jazykové bariéry. "Príslušníci národnostných menšín používajú doma svoju materinskú reč, slovenčina je pre nich druhým jazykom. Preto chceme zaviesť opatrenia, ktoré by zmenili metódy výučby slovenského jazyka. Je to dôležité aj pre odbúranie jazykových bariér pre národnostné menšiny," tvrdí. Zdôraznila tiež potrebu výstavby infraštruktúry v regiónoch a na juhu Slovenska.