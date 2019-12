Smer kritizuje vyjadrenia Transparency International Slovensko

Bratislava 5. decembra (TASR) - Vládny Smer-SD sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam Transparency International Slovensko (TIS), podľa ktorej má strana Smer-SD najmenej transparentné financovanie kampane.



"Kampaň strany Smer-SD je plne transparentná, legálna a výdavky sú evidované na transparentnom účte. Riadime sa znením zákona a na rozdiel od pána Kisku nevedieme kampaň už rok pred voľbami cez občianske združenie a rovnako tak dodržíme zákonom stanovený limit výdavkov na volebnú kampaň," uviedol hovorca strany Ján Mažgút.



Tvrdenie TIS považuje strana za očividné zavádzanie. "A je s najväčšou pravdepodobnosťou politicky motivované a má slúžiť na zámerné poškodzovanie strany Smer-SD," doplnil Mažgút.



Poukazuje na to, že do roku 2009 stála na čele TIS manželka predsedu strany Spolu Miroslava Beblavého, Emília Sičáková-Beblavá. "A od roku 2009 stále pôsobí ako programová riaditeľka tejto mimovládky, čo už samo osebe odoberá mimovládnej organizácii TIS objektivitu a nezávislosť vo vyjadreniach," uviedol Mažgút a pripomína, že TIS zaradila financovanie kampane koalície PS-Spolu na prvé miesto. "V tomto vidíme jasný konflikt záujmov," zdôraznil.



Mažgút zároveň dodáva, že ak sa chce TIS tváriť ako nezávislá organizácia, mala by grilovať predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku, "ktorý dlhé mesiace pred vyhlásením parlamentných volieb viedol po celom Slovensku masívnu bilbordovú kampaň". Táto kampaň bola podľa Smeru-SD netransparentne financovaná cez občianske združenie Je nás viac. "Čo je jasným porušením zákona o volebnej kampani a združovaní občanov. Ostáva otáznym, či si Andrej Kiska tieto náklady vôbec zaráta do volebnej kampane. O takýchto skutočnostiach však TIS slovenskú spoločnosť neinformuje," podotkol Mažgút.



Smer-SD hovorí v tejto súvislosti o účelovom konaní mimovládnej organizácie, ktorého cieľom má byť poškodenie Smeru-SD pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. "A tak znížiť jej podporu medzi občanmi. V tomto prípade vidíme jasné politické angažovanie v neprospech strany Smer-SD a rovnako tak vidíme zámerné prehliadanie netransparentnosti pri ostatných politických stranách," doplnil Mažgút.



TIS na štvrtkovej tlačovej konferencii informovala o tom, že podľa výsledkov jej hodnotenia vedie najtransparentnejšiu volebnú kampaň zatiaľ strana SaS a koalícia PS-Spolu. Najmenej transparentnou je doteraz kampaň Smeru-SD. TIS sa pozrela na predvolebnú kampaň 12 preferenčne najsilnejších politických strán, ktoré kandidujú v parlamentných voľbách v roku 2020.



Smer-SD podľa TIS dal do kampane už 2,5 milióna eur. Projektový koordinátor Ľuboš Kostelanský hovorí, že Smer-SD zvolil podobnú stratégiu ako v minulosti a peniaze posiela na účet "spriaznenej agentúry". "Najviac peňazí odišlo do prostredia spoločnosti, ktorú vlastní hovorca strany Ján Mažgút," poznamenal Kostelanský. TIS to hodnotí ako "kamufláž", aby kampaň nebolo vidno a verejná kontrola nebola možná.