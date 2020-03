Traja najkrúžkovanejší sú Matovič, Pellegrini a Fico

Bratislava 1. marca (TASR) – Kandidátom s najvyšším počtom preferenčných hlasov je po spočítaní 74 percent okrskov Igor Matovič (OĽaNO) s 316 179. Za ním nasledujú Peter Pellegrini a Robert Fico (obaja Smer-SD) s 278 984, resp. 162 490 "krúžkami".



Prvú pätku tvoria ešte Marian Kotleba so 116 834 a Boris Kollár so 113 315 preferenčnými hlasmi.



Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Volebná účasť predstavuje zatiaľ 64,71 percenta.



Prvú trojku uzatvára hnutie Sme rodina

Hnutie Sme rodina je v prvej trojke strán, ktoré by sa mali dostať do parlamentu. O jednu priečku preskočilo ĽSNS. Najviac hlasov sa zatiaľ podarilo získať hnutiu OĽaNO a Smeru-SD.



Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spracoval zatiaľ 85,36 percenta zápisníc. Účasť vo voľbách dosiahla 65,01 percenta.



Hnutiu OĽaNO sa podarilo získať 24,93 percenta hlasov, Smeru-SD 18,63 percenta a hnutiu Sme rodina 8,33 percenta. Do parlamentu by sa malo dostať aj ĽSNS s 8,22 percenta hlasov, strana SaS s 5,71 percenta hlasov a strana Za ľudí s 5,48 percenta hlasov.



Koalícia PS-Spolu potrebuje vo voľbách získať aspoň sedem percent, aby sa dostala do Národnej rady SR. Podľa priebežných výsledkov má zatiaľ 6,35 percenta hlasov.