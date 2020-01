PRIESKUM: V januári by voľby vyhral Smer-SD, nasleduje ĽSNS

Bratislava 26. januára (TASR) - Ak by sa parlamentné voľby konali v januári, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Nasledovali by ĽSNS, ktorá by získala 12,8 percenta, a Za ľudí so ziskom 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý sa realizoval od 15. do 22. januára na vzorke 1013 respondentov na objednávku televízie Markíza.



V prieskume preferencií nasleduje koalícia PS-Spolu s 9,8 percenta. OĽaNO by získalo 9 percent, nasledovalo by hnutie Sme rodina so 7,6 percenta a KDH, ktoré by získalo 5,7 percenta. SaS by získala 5,5 percenta a SNS by mala 5,2 percenta.



Do parlamentu by sa nedostala strana Most-Híd (4,4 percenta). Zhodne po štyri percentá by získali Dobrá voľba a Maďarská komunitná spolupatričnosť. Strana Vlasť by získala rovné dve percentá.



V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by Smer-SD získal 32 kresiel, ĽSNS 23 kresiel, zo strany Za ľudí by do parlamentu zasadlo 19 poslancov a koalícia PS-Spolu by mala 17 kresiel. OĽaNO by získalo 16 kresiel, Sme rodina 14 kresiel. SaS a KDH by mali zhodne po desať kresiel. SNS by získala deväť mandátov.