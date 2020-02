V PS-Spolu očakávajú volebné výsledky s opatrným optimizmom

Bratislava 29. februára (TASR) – S opatrným optimizmom a nádejou, že voľby dopadnú dobre, tak podľa vlastných slov očakávajú v centre Bratislavy v budove Starej tržnice výsledky sobotných volieb do Národnej rady SR predstavitelia koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu - občianska demokracia.



"Uvidíme, sme v očakávaní, dúfam, že to bude pozitívna zmena. Som však optimista," povedal volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban krátko po príchode do Starej tržnice, ktorú zaplnili stovky ľudí. Sú medzi nimi členovia a kandidáti PS-Spolu, ale aj ich podporovatelia, sympatizanti či dobrovoľníci, ktorí pomáhali s predvolebnou kampaňou. Aktívne medzi sebou diskutujú, ako voľby nakoniec dopadnú. "Mám dobrý pocit z celého dňa, z vysokej volebnej účasti. To je pozitívne. Ako sa to nakoniec vyskladá, uvidíme," podotkol Truban. Spolu s predsedom Spolu a programovým lídrom koalície PS-Spolu Miroslavom Beblavým poďakovali svojim členom, podporovateľom i voličom.



Podpredseda Spolu a expert koalície na sociálne veci Jozef Mihál pre TASR uviedol, že majú veľký rešpekt pred vysokou volebnou účasťou, ktorá sa črtá. "Dá sa očakávať dramatické rozuzlenie a zásadná zmena vlády, ktorá čaká Slovensko. Strany, ktoré sa doteraz nazývali demokratická opozícia, dostanú od ľudí šancu, aby vytvorili koaličnú vládu," povedal. Verí, že sa im podarilo strany Smer-SD a ĽSNS vo voľbách poraziť. PS-Spolu podľa Mihála čakajú zrejme "dosť ťažké" rokovania, ku ktorým chcú pristúpiť s úctou k ich potenciálnym partnerom a rešpektom k volebnému výsledku.



Mihál nepochybuje o tom, že favoritom volieb zrejme bude Igor Matovič a jeho OĽaNO. "Všetky signály hovoria o tom, že bude víťazom," povedal Mihál, ktorého by potešilo, ak by sa PS-Spolu podarilo dostať na druhé miesto vo voľbách.