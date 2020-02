V SNS je pokojná atmosféra, Matečná a Hrnko sú optimistickí

Bratislava 29. februára (TASR) - SNS očakáva v parlamentných voľbách dobré výsledky, členovia predsedníctva strany však nechcú tipovať percentá. Zhodli sa na tom podpredsedníčka SNS a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná i podpredseda strany Anton Hrnko. Zdôraznili, že SNS urobila veľa dobrých opatrení, pripustili však ich slabé odkomunikovanie s verejnosťou. Matečná označila stranu za stabilnú so širokou základňou, ktorá tu vždy bude.



"Som pozitívne naladený a myslím si, že SNS bude na tom dobre," povedal Hrnko po príchode do centrály s tým, že SNS urobila pre ľudí dostatočne veľa, aby sa nemusela báť.



Pripustil, že nie celkom dobre zvládli medializáciu toho, čo sa im podarilo. Dodal, že k nízkym preferenciám SNS mohli prispieť aj kauzy, s ktorými boli spájaní iní politici. Zdôraznil však, že SNS bola jediná strana, ktorej predseda s nimi nebol spojený.



"Myslím si, že SNS urobila veľa opatrení pre Slovákov a Slovensko, takže sme optimistickí, všetci, moje kolegyne a kolegovia, ktorí sú o poschodie nižšie, dúfame v najlepší výsledok," povedala Matečná novinárom.



Skonštatovala, že urobili všetko pre to, aby boli v parlamente. Rovnako ako Hrnko pripustila, že mohli lepšie komunikovať viaceré veci. "Možno marketing a mobilita je niečo, na čom SNS troška zaspala, ale neznamená to, že do budúcna tu nebude. Práve naopak, SNS tu stále bude," zdôraznila.



V centrále strany je pokojná atmosféra. Ministerka priblížila, že na výsledky čakajú spoločne viacerí členovia predsedníctva a všetci ministri za SNS. Očakáva sa, že sa do centrály krátko po zatvorení volebných miestností po 23:00 dostaví aj predseda strany Andrej Danko.