Vekový priemer zvolených poslancov je po zaokrúhlení 47 rokov

Bratislava 1. marca (TASR) - Vekový priemer zvolených poslancov do Národnej rady (NR) SR je niečo vyše 47 rokov. Najmladší a najstarší sú z hnutia OĽaNO. Sú nimi Dominik Drdul (22 rokov) a Ján Kerekréti (76 rokov). Vyplýva to zo zoznamu zvolených poslancov, ktorý po vyhlásení oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 2.) volieb zverejnil Štatistický úrad SR.



Z výsledkov vyplýva, že až 56 budúcich poslancov je vo veku od 41 do 50 rokov. Do vekovej kategórie od 51 do 60 rokov ako aj do kategórie od 31 do 40 rokov spadá zhodne po 32 zvolených poslancov. Pod 30 rokov má len deväť zo zvolených zákonodarcov a nad 61 rokov celkovo 21 poslancov.