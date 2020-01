Rajtár verí, že jeho strana bude súčasťou budúcej vlády

Hronsek 11. januára (TASR) – Volebný líder Demokratickej strany do nadchádzajúcich parlamentných volieb a poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár je presvedčený, že ľudia z DS sa stanú súčasťou budúcej vlády. Konštatoval to dnes po republikovom sneme v Hronseku.



"Schválili sme najkomplexnejší program, ktorý pamätá na to, že spoločnosť nie je zúžená len na niektoré skupiny ľudí. Sú v ňom konkrétne opatrenia pre mladé rodiny s deťmi, pre živnostníkov, pracujúcich, dôchodcov, myslí tiež na lepšiu ochranu životného prostredia. Je pre ľudí tak v mestách ako aj na vidieku, pre farmárov," povedal Rajtár.



Ako zdôraznil, všetci v DS veria, že vo voľbách zvíťazí slušnosť a spravodlivosť. Hlavným cieľom je "vyradiť mafiu – 'kočnerovcov' z verejného života a poslať ich tam, kde patria".



Podľa Rajtára v spoločnosti panuje obrovská frustrácia. "Náš program je tvorený tak komplexne, že keď bude poctivo realizovaný, ľudia nebudú mať dôvod uchyľovať sa k extrémizmu," dodal volebný líder.



Snem zvolil za čestného predsedu DS Jána Holčíka, významnú osobnosť z evanjelických kruhov a niekdajšieho ministra. Ako sám poznamenal, spoločnosť je dnes "morálne a duchovne vykradnutá", preto je potrebná zmena. Za prvú podpredsedníčku DS účastníci kongresu zvolili poslankyňu NR SR Natáliu Blahovú.