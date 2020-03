ZMOS: Výsledky volieb do NR SR treba rešpektovať

Bratislava 2. marca (TASR) – Výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR treba rešpektovať a v plnej miere akceptovať. Vo svojom vyhlásení to uviedol predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger.



"Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá bude akceptovať názory, postoje, potreby aj návrhy sociálnych partnerov. Teda subjektov, ktoré nie sú súčasťou politiky, ale majú nenahraditeľné miesto na úrovni tripartity a sociálneho dialógu," povedal Tréger. Dodal, že ZMOS je pripravené spolupracovať s vládnou koalíciou, ktorá bude vnímať potreby, požiadavky aj trendy miestnej územnej samosprávy.



"Rovnako budeme očakávať, aby vstup do nového volebného obdobia bol významnou etapou na ceste k umocneniu politickej kultúry a rastu odbornej diskusie, pretože od toho závisí znižovanie populizmu a demagógie, ktoré vo výraznej miere prispievajú k nedôvere a apatii," uzavrel s tým, že očakáva, že formovanie novej vlády bude sprevádzať rozvaha a programová zhoda s prihliadnutím na ambície štátu a potreby regiónov.