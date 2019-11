Matovič: S Kiskom má demokratická opozícia menšiu šancu poraziť mafiu

Bratislava 25. novembra (TASR) - S Andrejom Kiskom a jeho mimoparlamentnou stranou Za ľudí má demokratická opozícia menšiu šancu poraziť mafiu, ako mala bez tejto politickej strany. Vyhlásil to v pondelok líder opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič s tým, že Za ľudí stlačila na hranicu zvoliteľnosti KDH, OĽaNO i stranu SaS. Matovič vyzval Kisku, aby zabezpečil, aby hlasy SaS neprepadli a dal lídrovi tejto strany Richardovi Sulíkovi verejnú ponuku.



"Všetci v demokratickej opozícii sme zhrození z prístupu strany Za ľudí a Kisku pri tvorbe bloku zmeny či volebných koalícií," povedal Matovič. Reagoval tak na minulotýždňové vyhlásenie bývalého prezidenta SR o tom, že Za ľudí pôjde do parlamentných volieb 2020 samostatne a nebude vytvárať žiadnu koalíciu. "Ponúkať a klamať celé Slovensko s tým, že navrhujeme blok zmeny a zároveň si dávať podmienku, že tam musí byť KDH, ktoré opakovane tvrdí, že pôjde samostatne," podotkol líder OĽaNO. Tvrdí, že Kiska a jeho strana Za ľudí zobrala ostatným stranám hlasy a zároveň žiadnych nových voličov nepriniesla.



Matovič deklaruje, že OĽaNO záchranu nepotrebuje. Obavu má skôr o SaS a KDH. Kisku preto vyzval, aby zabezpečil, aby SaS hlasy neprepadli a aby dal Sulíkovi verejnú ponuku. "Ak bude chcieť, aby sme sa pridali aj my, pridáme sa. Ak nie, nepridáme sa," podotkol. Matovič oznámil, že ponúkli dve zvoliteľné miesta na kandidátke OĽaNO pre členov mimoparlamentnej Demokratickej strany (DS), a to predsedovi DS Michalovi Kravčíkovi a Jane Kiššovej. "Plus 13 miest pre možno menej známych ľudí na kandidátke," podotkol Matovič s tým, že DS o ponuke bude rozhodovať v pondelok večer.



DS potvrdila, že im Matovič ponúkol miesta na kandidátke. Odmietol však účasť poslancov a odídencov z SaS Ľubomíra Galka, Jozefa Rajtára a Natálie Blahovej. DS je ochotná s Matovičom rokovať o kandidátke a aj o tom, aby títo ľudia boli na kandidátke, keďže patrili k výrazným opozičným tváram. Strana to uviedla v stanovisku, ktoré TASR zaslal PR manažér DS Róbert Buček.



Líder OĽaNO zároveň informoval, že dali SaS ponuku na uzatvorenie predvolebnej koalície. SaS to podľa Matoviča podmienila tým, že sa musia do koalície pridať aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS) a Spolu-OD. Koalíciu OĽaNO, SaS, PS a Spolu vníma Matovič ako "mačkopsa". "Treba vytvárať uveriteľné koalície," podotkol.



Predstavitelia OĽaNO taktiež informovali, že mali v nedeľu (24. 11.) snem, na ktorom si navolili všetky orgány hnutia, predsedu i predsedníctvo. "Spĺňame literu zákona," poznamenali.