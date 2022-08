Voľby2022: SOM Slovensko má vyše 200 kandidátov so záujmom o podporu

Bratislava 19. augusta (TASR) – Nová politická Strana obcí a miest – SOM Slovensko eviduje viac ako 200 záujemcov, ktorí chcú v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách kandidovať s jej podporou. Pri rozhodovaní o tom, komu dá podporu, pomáhajú strane prijaté pravidlá. Pri posudzovaní jednotlivých uchádzačov kladie dôraz na odbornú fundovanosť a tiež morálnu a ľudskú bezúhonnosť.



"Sme nová strana na politickej scéne, preto nám veľmi záleží na tom, komu dáme svoju podporu," uviedol pre TASR predseda strany, starosta Záhorskej Bystrice a predseda Regionálneho združenia starostov Bratislavy Jozef Krúpa.



Strana sa zaujíma najmä o dve veci, a to aby mali kandidáti na svoju prácu potrebné odborné predpoklady a zároveň, aby boli ľudsky či morálne bezúhonní. Požaduje preto od nich najmä čistý trestný register a vyrovnané všetky záväzky voči daňovému úradu, sociálnej či zdravotnej poisťovni. "Radi by sme uzatvorili rozhodovanie o našej podpore najneskôr do konca budúceho týždňa," dodal Krúpa.



Cieľom strany je priniesť z regiónov do politiky šikovných a skúsených ľudí, ktorí majú záujem pomáhať pri rozvoji miest a obcí. Pripojiť sa môže každý, kto má ambíciu a chuť zmeniť okolie, mesto či obec k lepšiemu, pričom sa nechce uchádzať o podporu žiadnej z politických strán ani zbierať podpisy ako nezávislý kandidát. O podporu sa uchádzajú kandidáti na starostov, primátorov či poslancov do miest, obcí a krajov.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa už uskutočňuje a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.