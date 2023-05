Voľby23: Aliancia bude hľadať konsenzus o kandidatúre G. Gyimesiho

Bratislava 13. mája (TASR) - Ak sa na pondelkovom (15. 5.) grémiu Aliancie nenájde konsenzus o kandidatúre Györga Gyimesiho, na kandidátku strany sa môže dostať len tak, že sa v Aliancii porušia vnútorné pravidlá. V reakcii na sobotňajšie schválenie Gyimesiho kandidatúry platformou SMK na 150. mieste kandidátnej listiny to uviedla platforma strany Most-Híd.



"Keďže sa to už raz stalo, predstavitelia Mosta-Híd v zázraky neveria, napriek tomu sa na pondelkovom grémiu zúčastnia," potvrdila pre TASR hovorkyňa strany Klára Magdeme. Pripomenula, že Most-Híd kandidatúru Gyimesiho dlhodobo odmieta. "Platforma svoj postoj potvrdila aj pred dvomi dňami, na zasadnutí Republikovej rady Most-Híd," doplnila.



Predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó si myslí, že sobotňajšie schválenie Gyimesiho kandidatúry platformou SMK veľa prezrádza o jej súčasnom nastavení. Podľa neho si SMK "namiesto politiky spolupráce vybrala líniu vulgárneho politického bulváru". Zdôraznil, že platforma Most-Híd toho nemôže byť súčasťou.



"Nepamätám si, že by si predseda inej strany namiesto svojich vlastných spojencov a straníckych kolegov vybral cudzieho človeka, navyše kontroverzného politika, ktorý rozdeľuje zjednotenú stranu a ich voličov," skonštatoval predseda republikovej rady strany László Sólymos. Most-Híd podľa neho urobil všetko pre to, aby "tandem Józsefa Berényiho a Krisztiána Forróa" presvedčil a zabránil rozpadu Aliancie.



Za začiatok konca Aliancie považuje Sólymos tajné rokovania SMK s Gyimesim, za chrbtom platformy Most-Híd. Myslí si, že ak Berényi a Forró dovolia Gyimesimu naskočiť na vlak, ktorý s nimi rozbehli, ich "spoločný vlak Aliancie sa celkom isto vykoľají".



Predstavitelia platformy Most-Híd už skôr avizovali, že odmietajú byť súčasťou Aliancie, ak bude v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať Gyimesi.



Odchod jednej z platforiem Aliancie by podľa jej podpredsedu Szabolcsa Mózesa, ktorý je súčasťou platformy Spolupatričnosť, znamenal zánik strany. Myslí si, že je kľúčové, aby Aliancia zostala jednotná.