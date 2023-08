Hlas-SD predstavil tri garancie pre slovenské zdravotníctvo

Bratislava 30. augusta (TASR) - Mimoparlamentný Hlas-SD chce garantovať istotu pre pacientov, stabilizáciu a navyšovanie zdravotníckeho personálu a investíciu do budúcnosti slovenského zdravotníctva. Na stredajšej tlačovej konferencii to deklarovala podpredsedníčka Hlasu-SD Zuzana Dolinková. Zdôraznila potrebu resuscitácie slovenského zdravotníctva.



"Tieto garancie dokážu zabezpečiť fungujúci zdravotnícky systém a dokážu pre lekárov, sestry, záchranárov a aj zdravotnícky personál zabezpečiť stabilné pracovné prostredie, aby nám zdravotnícky personál zo Slovenska neodchádzal," uviedla.



Prvou garanciou je zabezpečenie istoty pre pacientov. Hlas-SD plánuje ukončiť nejasnosti pacientov v systéme. Zaviesť chce aj termíny na vyšetrenia a liečbu. Dolinková hovorila aj o poriadku v poplatkoch, doplatkoch na lieky a plnení základných práv pacientov. "Zavedieme také preventívne programy, ktoré motivujú ľudí aj lekárov, aby sme znížili chorobnosť alebo zľahčili priebeh neodvratných ochorení," dodala.



Druhá garancia zaručuje navyšovanie a stabilitu zdravotníckeho personálu. Kľúčom k dostatku lekárov je podľa Dolinkovkej spolupráca s vysokými školami. Uprednostniť chce slovenských študentov pred zahraničnými. Plánuje tiež zvýšiť každoročnú kapacitu slovenských absolventov o desať percent. Navrhuje zaviesť nenávratné pôžičky pre zdravotníkov, narovnať platby za výkony a nastaviť odmeňovanie tak, aby neboli profesie, ktoré sú podfinancované.



Posledná garancia sa zameriava na investície do budúcnosti zdravotníctva. Hlas-SD chce zaviesť platbu štátu za poistencov minimálne vo výške odvodu z minimálnej mzdy. Okrem toho chce napraviť problémy s výstavbou bratislavskej nemocnice Rázsochy. "Okamžite presadíme rozhodnutie novej vlády o novej univerzitnej nemocnici v Bratislave a obratom vyčleníme na jej výstavbu peniaze," dodala Dolinková.