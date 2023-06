Kandidátku strany Modrí, Most-Híd vedie Dzurinda, nasleduje Sólymos

Košice 30. júna (TASR) - Lídrom volebnej kandidátky mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd bude jej predseda a bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Na druhom mieste je bývalý minister životného prostredia László Sólymos. Strana to potvrdila na piatkovom predstavení kandidátov pre septembrové voľby v Košiciach.



Ďalším na kandidátke je prvý podpredseda strany Ľuboš Schwarzbacher. Nasledujú bývalý štátny tajomník na ministerstve kultúry Konrád Rigó a predsedníčka Združenia dodávateľov energií a prednostka Okresného úradu vo Veľkom Krtíši Jana Ambrušová.



Medzi kandidátmi je aj primátor Fiľakova Attila Agócs, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová. V prvej dvadsiatke sú napríklad aj primátor Veľkých Kapušian Peter Petrikán či Dzurindova dcéra a výkonná riaditeľka občianskeho združenia Inštitút pre politiku a reformy Jana Šoková.



Zostava kandidátky je podľa Dzurindu zhruba v pomere pol na pol zo zástupcov pôvodných strán Modrí - ES a Most - Híd 2023. Strana začína volebnú kampaň, jej súčasťou bude aj cyklistická tour po Slovensku.



Dzurinda nechcel dopredu vylúčiť iné strany z možnej povolebnej spolupráce s tým, že nemá potrebu to robiť. Zároveň skonštatoval, že jeho postoje sú známe, a že pôjde iba s demokratmi, Európanmi, slušnými a s tými, "ktorí chcú robiť". "Chcem ponúknuť so svojim spolubojovníkmi Slovensku novú silu, novú energiu, peknú kombináciu skúsenosti a mladej dravosti," povedal.







Sólymos poukázal na silný ekonomický program strany so silným akcentom na regionálny rozvoj aj národnostnú politiku. "Vieme, že Slovensko napredovalo vtedy, keď sa Slováci spojili aj s Maďarmi," povedal.