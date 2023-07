ĽSNS chce podporiť slovenské potraviny, volá aj po vystúpení z EÚ

Bratislava 31. júla (TASR) – Postupné zvýšenie podielu slovenských potravín v obchodoch na 75 percent, nulová DPH na potraviny vyrobené na Slovensku a zákaz kupovania pôdy cudzincami sú opatrenia, ktoré navrhuje vo svojom programe ĽSNS. Apeluje aj na ochranu vody, pôdy a lesov. Naštartovanie slovenského potravinárstva a zabezpečenie ochrany životného prostredia nie je podľa strany možné bez vystúpenia SR z Európskej únie (EÚ). Predstavitelia strany na čele s predsedom Marianom Kotlebom o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Ročne dovezieme na Slovensko potraviny za viac ako 5,5 miliardy eur," upozornil Kotleba. Tieto financie by strana chcela v rámci riešenia krízy v potravinárstve a v poľnohospodárstve ponechať na Slovensku a investovať ich do podpory slovenských producentov, potravinárov a poľnohospodárov. Chce tak zabrániť ďalšiemu znižovaniu potravinovej sebestačnosti Slovenska, ale aj dovozu napríklad geneticky modifikovaných potravín.



Zníženie DPH na slovenské potraviny na nula percent má zabezpečiť ich väčšiu dostupnosť pre ľudí. Zákaz kupovania a vlastnenia pôdy zahraničnými subjektmi má platiť aj na právnické osoby registrované na Slovensku, no s kapitálovou účasťou zahraničných firiem. Ušetrené miliardy chce strana investovať do podpory zamestnávania ľudí v poľnohospodárstve, najmä dlhodobo nezamestnaných.



"Ochrana životného prostredia áno, klimatický fanatizmus určite nie," definoval Kotleba program v enviro oblasti. Strana rezolútne odmieta tzv. Green Deal (Európska zelená dohoda), nazýva ju šialenstvom. "Hlásime sa k tomu, že treba prísne a na národnej úrovni chrániť vodu, pôdu, les," zdôraznil. Aj v tejto oblasti je podľa neho základným receptom zabrániť skupovaniu pôdy cudzincami.



ĽSNS namieta aj "bezbrehý" a nekontrolovaný vývoz surovej drevnej guľatiny zo Slovenska. Tvrdí, že ak sa má drevo ťažiť, pri spracovaní by mala vzniknúť vysoká pridaná hodnota v podobe nových pracovných miest a príjmov z exportu. Strana apeluje tiež na to, aby voda zostala v štátnych rukách. Odmieta privatizáciu vodných zdrojov.