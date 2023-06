Matoviča mrzí, že sa Modrí, Demokrati a MF nespojili

Bratislava 30. júna (TASR) - Lídra hnutia OĽANO a priatelia Igora Matoviča mrzí, že sa menšie demokratické strany nespojili. Pripomenul mimoparlamentné subjekty Demokrati, Modrí, Most-Híd a Maďarské fórum (MF), ktoré diskutovali o spájaní. Tvrdí, že hrozí prepadnutie hlasov.



"Mrzí ma, že do volieb pôjdu zápasy troch samostatných 'eg' predsedov, či už Eduarda Hegera, Zsolta Simona alebo Mikuláša Dzurindu. Tri subjekty, od ktorých sa očakávalo, že sa spoja, nakoniec pôjdu vlastnou cestou," povedal Matovič na piatkovej tlačovej konferencii.



Matovič tvrdí, že krátko pred Hegerovým rozhodnutím odísť z OĽANO dostal ponuku byť lídrom volebnej kandidátky hnutia. Matovič mal byť na poslednom mieste. Ľudia by tak vo voľbách podľa neho rozhodli, koho chcú za predsedu. Išlo o poslednú ponuku hnutia pre Hegera. Ponuku mu podľa Matovičových slov dávali aj preto, lebo videli, že sa "neobklopuje úplne správnymi ľuďmi". Dzurindovi a Simonovi hnutie podľa Matoviča neponúkalo miesta na kandidátke. Považuje ich za ľudí, ktorí majú skôr odísť z politiky, ako sa do nej vracať. Poznamenal, že pre Demokratov majú ešte dvere otvorené.



Maďarské fórum Zsolta Simona sa napokon spojilo s ďalšími stranami a plánuje spoločnú kandidátku strán Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana. Dzurindovi Modrí sa spojili s Mostom-Híd, ktorý tvoria odídenci z Aliancie. K Demokratom sa pridali menšie subjekty ako Šanca, Jablko či Dobrý deň Slovensko.