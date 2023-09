Hraničné kontroly považujú lídri strán za reálny scenár

Bratislava 26. septembra (TASR) – Opatrenia proti nelegálnej migrácii, schopnosť riadiť krajinu i konsolidácia verejných financií boli témami v poslednej predvolebnej debate televízie TA3 pred sobotňajšími (30. 9.) parlamentnými voľbami. V utorkovej diskusii sa stretli lídri strán Smer-SD, PS, Hlas-SD, SaS a Republika.



Prvou témou bol aktuálny problém s nelegálnou migráciou, lídri reagovali na ohlásené zavedenie kontrol na poľsko-slovenských hraniciach i riziko rovnakých krokov na hraniciach s ďalšími susednými štátmi SR. Predseda PS Michal Šimečka si myslí, že potrebný krok na uvoľnenie migračného tlaku mohli, no neurobili poslanci v parlamente. Ak však bude v súčasnosti potrebné prísnejšie chrániť hranice kontrolami, pripúšťa takýto krok aj zo slovenskej strany. Šéf Hlasu Peter Pellegrini je presvedčený, že kontroly na hraniach bol predpokladaný scenár, ktorého riziko vláda podcenila. Predseda Smeru-SD Robert Fico uistil, že v prípade získania vládneho mandátu bude obnovenie hraničných kontrol na zabránenie nelegálnej migrácie jedno z prvých rozhodnutí vlády. Milan Uhrík z Republiky mieni, že hraničné kontroly sú v súčasnej situácii nevyhnutný krok. Predseda SaS Richard Sulík si myslí, že Šimečka pripustením zavedenia kontrol začal chápať slovenskú realitu.



Pri téme opatrení, ktoré majú reagovať na súčasnú ekonomickú kondíciu krajiny, Pellegrini a Fico zdôraznili, že konsolidácia verejných financií nesmie byť nadradená potrebám ľudí. Hovorili o maximálne polpercentnom znižovaní deficitu ročne, vyslovili sa aj za zvýšenie investícii v regiónoch a hľadaní úspor mimo zásahu do sociálnych štandardov. Uhrík súhlasí s tým, že sociálne istoty nesmú byť ohrozené, nazdáva sa, že možno ušetriť pri výdavkoch štátu, zdôraznil i efektívnejšie čerpanie eurofondov. Sulík presadzuje podporné impulzy a reformy vedúce k ekonomickému rastu. Šimečka sa vyslovil i za adresnosť štátnej podpory.



Diskusia sa dotkla aj potenciálu strán vládnuť. Fico potvrdil, že ak Smer vyhrá voľby, bude sa uchádzať o post premiéra, PS zároveň skritizoval za neskúsenosť a nepripravenosť riadiť krajinu. Šimečka si nemyslí, že neskúsenosť s exekutívou môže PS limitovať v dobrom riadení krajiny, poukazuje na skúsenosti z praxe, ktoré ľudia z jeho hnutia majú. Sulík upozornil, že PS by nevládlo samo. K Ficovej kritike poznamenal, že skúsenosti Smeru "prispeli" k tomu, aby Slovensko počas jeho vládnutia začala ničiť korupcia. Pellegrini vyzval ľudí, nech dobre zvážia, čo strany ponúkajú vo svojich programoch a ako by malo Slovensko po voľbách vyzerať.