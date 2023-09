Premiér povzbudil ľudí, aby šli voliť a nenechali za seba rozhodovať

Celé znenie príhovoru predsedu vlády k parlamentným voľbám:



Vážené občianky, vážení občania! Nadchádzajúci víkend nebude obyčajný. V sobotu spoločne rozhodneme o charaktere a podobe Slovenska. O krajine, kde sme doma. Povieme: toto je Slovensko, ktoré chceme.



Mojim úprimným a osobným želaním je rozhodnúť spoločne nielen o nás. Ale rozhodnúť aj o tom, v akej krajine budú žiť a vyrastať naše deti, vnúčatá, teda budúce generácie.



Voľba každého jedného z nás je dôležitá: Rozhodne - O tom, ako sa tu budú mladí a talentovaní ľudia cítiť. O tom, či tu budú, alebo nebudú vidieť svoju budúcnosť. O schopnosti a odhodlaní zvládnuť neľahkú úlohu urobiť poriadok vo verejných financiách a popri tom investovať do budúceho rastu ekonomiky. O tom, ako budeme pomáhať tým, ktorí to naozaj a najviac potrebujú.



O tom, či budú európske zdroje využívané zmysluplne, efektívne a adresne. Bez zbytočných komplikácií. O tom, či bude Slovensko krajinou slušnosti, kultúrnosti a vzájomného rešpektu. O tom, či budeme spoľahlivým, dôveryhodným a aktívnym partnerom našich priateľov a spojencov v Európskej únii a NATO. O tom, či budú platiť princípy právneho štátu pre všetkých rovnako.



Nadchádzajúci víkend bude zrkadlom o nás samých, o našej spoločnosti. Som presvedčený, že každý z nás chce, aby bolo Slovensko úspešnou a sebavedomou krajinou. Nie je to však zadarmo. Musíme pre to niečo urobiť. Spoločne.



Želám si, aby sme prekonali pocity sklamania; odmietli hnev a nevraživosť, klamstvá a všetky prejavy arogantného správania. Koniec-koncov, hnev je veľmi zlý pán. Je prekážkou pokojného spolunažívania. Som optimista a nie som ním bez príčiny.



V zlomových situáciách - keď šlo o charakter štátu, o európsku príslušnosť Slovenska – sme nikdy nestratili orientáciu. Aj preto je dnes Slovensko rešpektovaným partnerom. Verím, že to opäť dokážeme. Že náš morálny a hodnotový kompas nezlyhá.



V uplynulých mesiacoch som mal to privilégium stretnúť mnohých z Vás, osobne, po celom Slovensku. Stretnutia a rozhovory s Vami ma utvrdili v tom, že do budúcnosti hľadíme s túžbou po vzájomnom rešpekte, po schopnosti počúvať jeden druhého. To, čo nás spája, je naša schopnosť vzájomne sa počúvať, rešpekt a tolerancia. Chráňme tieto hodnoty a tým chránime všetkých.



Dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť a poprosiť všetkých, ktorí váhate alebo pochybujete o tom, či ísť a koho voliť: Choďte a rozhodnite.



Je to aj Vaša krajina, krajina vašich detí a ich budúcnosti. Nenechajte za seba rozhodovať iných. Slovensko môže a má byť krajinou nás všetkých. Krajinou, kde je radosť žiť.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor povzbudil ľudí, aby šli v sobotu (30. 9.) voliť.uviedol v stredajšom príhovore.Ako upozornil, rozhodovať sa bude napríklad o tom, ako sa tu budú mladí a talentovaní ľudia cítiť, či tu budú vidieť svoju budúcnosť. Voľba rozhodne aj o schopnosti a odhodlaní zvládnuť úlohu urobiť poriadok vo verejných financiách a zároveň investovať do budúceho rastu ekonomiky, ale aj spôsobe pomoci tým, ktorí to potrebujú. Rozhodovať sa bude podľa neho aj o tom, či budú platiť princípy právneho štátu pre všetkých rovnako, ale aj o postavení SR v EÚ a NATO.Pre to, aby bolo Slovensko úspešnou a sebavedomou krajinou, treba podľa premiéra spoločne niečo urobiť.vyhlásil.Sám seba označil premiér za optimistu.zdôvodnil s tým, že aj preto je dnes Slovensko rešpektovaným partnerom.dodal. Chrániť podľa neho treba schopnosť vzájomne sa počúvať, rešpekt a toleranciu.