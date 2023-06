Sulík: Máme ambíciu mať najlepší program, budeme o ňom ešte diskutovať

Bratislava 6. júna (TASR) - SaS má ambíciu mať najlepší program do volieb. Počas utorkovej tlačovej konferencie to povedal predseda liberálov Richard Sulík po tom, čo predstavil beta verziu programu v oblasti spoločenských rezortov, teda v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry a osobných slobôd.



O programe budú predstavitelia SaS diskutovať s verejnosťou. Prvá odborná diskusia sa podľa Sulíka uskutoční 15. júna a týkať sa bude oblasti kultúry. "Po tom, čo prebehnú programové konferencie, zverejníme finálnu verziu programu, ktorá sa zrejme nebude líšiť veľmi od toho, čo zverejňujeme teraz," doplnil Sulík.



Zmena financovania materských škôl, digitálne učebnice či duševné zdravie a inklúzia sú kľúčovými bodmi, ktorým sa chce SaS venovať v oblasti školstva. V téme zmeny financovania materských škôl chcú podľa podpredsedu SaS a poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga presadiť normatívne financovanie, teda, aby materské školy boli financované rovnako ako základné školy. "Zriaďovateľom materských škôl zostanú naďalej mestá a obce," povedal Gröhling. V tejto súvislosti sú naplánované aj jednotlivé stretnutia napríklad so Združením miest a obcí Slovenska či Úniou miest Slovenska.



Za dôležité označil exminister školstva aj duševné zdravie a inklúziu. Podporiť plánujú sledovanie duševného zdravia na školách, debatovať chcú aj o psychologickej podpore pre učiteľov. Cieľom SaS bude podporiť aj digitálnu gramotnosť žiakov.



V oblasti vedy a výskumu pripravila SaS viacero opatrení pre vysoké školy, medzi najzásadnejšie patrí rozdeľovanie financií pre školy po novom. Investovať chcú aj do vedy a výskumu, plánujú i zjednotenie grantových podpôr.



Medzi priority SaS v oblasti kultúry patrí modernizácia, zelená obnova a digitalizácia či financovanie bez zbytočnej byrokracie. René Parák za SaS poznamenal, že budú presadzovať financovanie kultúry z daňovej asignácie. Namiesto súčasných dvoch percent z dane bude možné asignovať jedno percento zo základu dane. Podľa Sulíka má výraznejšia asignácia nahradiť financovanie cirkví.



V oblasti osobných slobôd sa liberáli naďalej zameriavajú na tému registrovaných partnerstiev. SaS podľa Sulíka chce, aby ľudia mali na výber a mohli sa osobne rozhodovať. "Zaviazali sme sa, že presadíme registrované partnerstvá," povedal za SaS Miroslav Žiak. Ďalšími prioritami strany v tomto smere je aj zníženie neprimeraných trestov za drogy či modifikácia Vatikánskych zmlúv.