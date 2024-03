Rezort vnútra zriadil infolinku pre druhé kolo prezidentských volieb

Bratislava 28. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zriadilo pre druhé kolo prezidentských volieb infolinku, na ktorej voličom poskytnú informácie súvisiace s uplatňovaním volebného práva. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



"Voličom bude k dispozícii na telefónnych číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312 od utorka 2. apríla," uviedlo ministerstvo. Spresnilo, že od 2. apríla do 5. apríla budú k dispozícii od 7.30 h do 15.30 h a v deň volieb 6. apríla od 7.00 h do 22.00 h.