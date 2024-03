S. Abrahám: Žiadny prieskum nepredpokladal výhru Ivana Korčoka

Bratislava 24. marca (TASR) - Žiadny z prieskumov nepredpokladal, že v prvom kole prezidentských volieb vyhrá Ivan Korčok. Nečakala sa však ani výrazná výhra Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Pre TASR to zhodnotil politológ Samuel Abrahám.



Víťazstvo Korčoka považuje za znak vyspelej spoločnosti. "Mnohí ľudia si mysleli, že to má Pellegrini v hrsti. Ale ukázalo sa, že spoločnosť je veľmi vyspelá. Voliči pokojne mohli voliť Jána Kubiša, ktorý reprezentuje takmer identicky to, čo Korčok. A napriek tomu si uvedomili, že by to bolo zbytočné prepadnutie hlasu, a hlasovali vo veľkej miere pre Korčoka," priblížil Abrahám.



Pred druhým kolom očakáva "paralelnú" kampaň. Poznamenal, že Pellegrini sa bude vyhýbať diskusii, a ak sa na nejakej zúčastní, tak až tesne pred voľbami. Pripomenul, že Korčok zase plánuje stretnutia po Slovensku. Predpokladá, že bude čeliť hoaxom a negatívnej prezentácii zo strany alternatívnych a bulvárnych médií.



"Na papieri by to mal Pellegrini vyhrať," predpokladá Abrahám. Ako poznamenal, väčšina kandidátov z prvého kola bola národne orientovaná a kritická voči Európskej únii. Poznamenal však, že Korčok má psychologickú výhodu tým, že získal o 100.000 hlasov viac. "Je možné, že zmobilizuje ešte viacej voličov, hoci účasť bola dosť vysoká a je možné, že niektorí voliči Štefana Harabina neprídu, pretože on nikde nepodporil Pellegriniho, aj keď hovorí, že vyhrať by mal národnostne orientovaný kandidát," konštatoval Abrahám.