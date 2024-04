V hnutí Slovensko budú voliť Ivana Korčoka

Bratislava 3. apríla (TASR) - V hnutí Slovensko budú v druhom kole prezidentských volieb voliť Ivana Korčoka. Predseda hnutia a poslanec Národnej rady SR Igor Matovič to uviedol na stredajšej tlačovej besede.



"My v hnutí Slovensko v sobotu voliť pôjdeme a budeme voliť Ivana Korčoka, aby sa zo Slovenska nestala krajina, z ktorej mladí ľudia budú utekať do sveta a nechajú tu len opustených, svojich vlastných rodičov," uviedol Matovič.



Druhé kolo volieb bude v sobotu (6. 4.). O prezidentský palác zabojujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Voliči si vyberajú hlavu štátu na funkčné obdobie piatich rokov.