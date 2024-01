Voliť sa dá kdekoľvek na Slovensku, treba požiadať o hlasovací preukaz

Bratislava 11. januára (TASR) - Volič bude môcť v prezidentských voľbách hlasovať vo volebnej miestnosti kdekoľvek na Slovensku. Musí však mať so sebou hlasovací preukaz. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára. Pre TASR to uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra. Požiadať o preukaz sa dá osobne a aj e-mailom.



"O hlasovací preukaz možno požiadať písomne najneskôr do 4. marca 2024 na prvé kolo volieb. A najneskôr do 14. marca 2024 na druhé kolo volieb. Osobne možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb," uviedli z ministerstva vnútra. Tieto lehoty platia aj pre požiadanie o preukaz cez e-mail. Obec má zverejniť na svojom webe emailovú adresu na podávanie žiadostí o hlasovací preukaz do 2. februára.



Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy na obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.