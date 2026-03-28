Voľby26: Kandidovať môžu aj nezávislí, potrebujú podpisy od občanov
Minimálny počet podpisov pre nezávislých kandidátov na starostov, respektíve primátorov a poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - V októbrových spojených samosprávnych voľbách sa môžu o priazeň uchádzať aj nezávislí kandidáti. Kandidátne listiny treba podať najneskôr 60 dní pred voľbami, ktoré budú 24. októbra. Nezávislí kandidáti potrebujú ku kandidatúre pripojiť aj podpisy od občanov. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Volebný zákon neustanovuje, kedy najskôr môže nezávislý kandidát začať zbierať podpisy na svoju podpisovú listinu pre voľby do orgánov územnej samosprávy. Rozhodujúce je, aby z podpisovej listiny nezávislého kandidáta bolo jednoznačne zrejmé, kto zbiera podpisy na podporu svojej kandidatúry a na akú funkciu kandidát kandiduje,“ upozorňuje rezort vnútra.
Minimálny počet podpisov pre nezávislých kandidátov na starostov, respektíve primátorov a poslancov obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Tieto minimálne počty platia aj pre nezávislých kandidátov na poslancov miestnych zastupiteľstiev v Bratislave a Košiciach.
Ak ide o obec do 50 obyvateľov, nezávislý kandidát na starostu alebo poslanca potrebuje desať podpisov, od 51 do 100 obyvateľov treba 20 podpisov, od 101 do 500 je to 40 podpisov, od 501 do 2000 treba 100 podpisov, v obci od 2001 do 20.000 obyvateľov treba 200 podpisov, od 20.001 do 100.000 potrebuje 500 podpisov a v meste nad 100.000 obyvateľov potrebuje kandidát 1000 podpisov.
Pri nezávislom kandidátovi na predsedu samosprávneho kraja potrebujú uchádzači 1000 podpisov od voličov. Nezávislý kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov.
Za poslanca obecného zastupiteľstva a krajského zastupiteľstva môžu kandidovať občania, ktorí majú najneskôr v deň volieb 18 rokov. Kandidáti na starostu obce a šéfa samosprávneho kraja musia mať 25 rokov. Kandidáti musia mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandidujú, pri voľbách do vyšších územných celkov musia mať kandidáti trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do ich volebného obvodu.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil. Kandidátne listiny môžu podávať aj politické strany a môžu sa spojiť do koalícií.
