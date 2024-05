Rezort vnútra: Členovia volebnej komisie musia byť nestranní

Bratislava 6. mája (TASR) - Členovia volebnej komisie musia byť nestranní pri výkone funkcie a nepôsobiť v prospech ani neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu musia prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Zdôraznilo, že členovia komisií nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov.



"Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov," uviedol rezort.



V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej komisie povinný vyzvať jej člena, aby sa zdržal svojho konania. Pri opakovanom narušení poriadku alebo neuposlúchnutí výzvy požiada o pomoc políciu a informuje štátnu komisiu.



Kandidátnu listinu na voľby do Európskeho parlamentu (EP) podalo 23 politických strán a jedna koalícia. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.