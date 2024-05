Hnutie Republika je za zachovanie práva veta, v EP chce hájiť mier

Bratislava 27. mája (TASR) - Prinavrátenie mieru a prosperity do Európy, zachovanie práva veta v kľúčových rozhodovacích otázkach, obhajoba slobody názorov, prejavu a ochrana tradičných hodnôt sú niektoré z programových priorít hnutia Republika v júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Líder kandidátnej listiny a súčasný europoslanec Milan Uhrík o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Hnutie Republika a nezávislí kandidáti idú spoločne proti vojne, sankciám, proti nadvláde Bruselu, proti prijímaniu nelegálnych imigrantov, pretláčaniu zvrátenej a zhubnej LGBTI ideológie a proti nezmyselnej tzv. zelenej politike Bruselu, nezmyselnému Green Dealu, likvidácii nášho poľnohospodárstva, vidieka a všeobecne hospodárstva," vyhlásil Uhrík.



Podčiarkol, že na kandidátnej listine došlo k zjednoteniu vlasteneckých síl. Ako deklaroval, všetci kandidáti, či už z hnutia Republika, alebo nezávislí kandidáti v prípade zvolenia do Európskeho parlamentu nastúpia.



Hnutie apeluje na ukončenie konfliktu na Ukrajine. Európska únia by podľa Uhríka mala urobiť všetko pre ukončenie zabíjania a dosiahnutie mieru. Odmieta posielanie zbraní či munície na Ukrajinu.



Republika chce aj zachovanie práva veta. Záujmom hnutia je podľa Uhríka reforma Európskej únie naspäť na hospodárske združenie, v ktorom sa budú prijímať len rozhodnutia v prospech všetkých štátov.



V Európskom parlamente chce hnutie hájiť slobodu názorov, prejavu a tradičné hodnoty. Presadiť chce podľa lídra kandidátky aj to, aby eurofondy smerovali do slovenských regiónov, nie na Ukrajinu, azylantov či Európsky mierový nástroj.