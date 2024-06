M. Uhrík: Výsledky sú pre nás príjemným prekvapením a záväzkom

Bratislava 10. júna (TASR) - Výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) sú pre hnutie Republika príjemným prekvapením, zároveň aj obrovským záväzkom a zodpovednosťou. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol líder Republiky Milan Uhrík.



Uhrík sľubuje, že europoslanci z Republiky budú pracovať pre Slovensko. Mrzí ho, že vyhralo Progresívne Slovensko a že prepadli hlasy drobných vlasteneckých strán. Tie podľa neho odmietli ponuku na spájanie síl. Gratuluje zvoleným poslancom Smeru-SD a Hlasu-SD, dúfa, že na úrovni EP budú vzťahy medzi nimi korektné a že v zásadných veciach budú držať spolu, "držať za Slovensko".



Republiku čakajú rokovania o vytvorení frakcie. Uhrík hovorí, že už teraz majú niekoľko pozvánok, no čakajú na definitívne výsledky volieb v ostatných členských štátoch EÚ, aby vedeli posúdiť najlepšie a reálne možnosti. "Verím, že sa nám podarí v Európskom parlamente vytvoriť silný vlastenecký blok," dodal.



Hnutie Republika sa dostalo do EP so ziskom 12,53 percenta hlasov. Okrem Uhríka bude europoslancom za hnutie aj Milan Mazurek.