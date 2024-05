Pirátska strana sa vzdala kandidatúry v prospech Demokratov

Bratislava 30. mája (TASR) - Pirátska strana - Slovensko sa vzdala kandidatúry vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v prospech Demokratov. Oznámila to kandidátka za stranu Zuzana Šubová v predvolebnej diskusii Joj 24. Toto rozhodnutie sa podľa nej rozhodli urobiť vzhľadom na závažnosť situácie, v akej sa SR nachádza.



"Piráti sa rozhodli vzdať kandidatúry vo voľbách do EP v prospech strany Demokrati," povedala. Podotkla, že tieto voľby do EP sú pre Slovensko možno ešte dôležitejšie ako voľby do Národnej rady SR.