Čaputová:Voľby do europarlamentu sú šancou ovplyvniť cestu Európy i SR

Bratislava 5. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala na účasť v sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Ide podľa nej o šancu ovplyvniť cestu, ktorou bude kráčať Európa, Slovensko aj ich občania. Uviedla to v stredajšom príhovore.



"Členstvom v Európskej únii sme nadobudli možnosť formovať dianie na európskom kontinente. Prostredníctvom našich volených zástupcov v europarlamente máme šancu presadzovať svoje priority a oponovať návrhom, ktoré nepovažujeme za správne," pripomenula Čaputová.



Pri výbere kandidátov, ktorí budú Slovensko v Bruseli zastupovať, je podľa prezidentky potrebné počúvať nielen čo na Únii odmietajú, ale aj to, ako ju konkrétne navrhujú vylepšiť. "Ako chcú posilniť hlas Slovenska a zvýšiť váhu našich záujmov. Posilniť hlas našej krajiny totiž znamená poctivo sa uchádzať o pochopenie partnerov pre naše priority. Je to nevyhnutný prvý krok na ceste k ich reálnemu presadeniu," uviedla.



Členstvo v Únii označila hlava štátu za jeden z najväčších civilizačných fenoménov, do ktorého si Slovensko napriek prekážkam vybojovalo šancu sa zapojiť. "Je to príležitosť, ktorú potrebujeme ako krajina naplno využiť," skonštatovala. Zároveň priznala, že hľadanie dohody a spoločných riešení nie je vždy jednoduché, vzhľadom na počet krajín a obyvateľov Únie s často odlišnými záujmami a názormi.







Podľa prezidentky je potrebné pracovať na tom, čo treba v Únii zlepšiť alebo opraviť. Za cestu k náprave nepovažuje plošné spochybňovanie ani paušálne obviňovanie Bruselu, ale presadzovanie konkrétnych riešení v súlade s princípmi a hodnotami, na ktorých je Európska únia založená. "Tými sú okrem iného mierová a demokratická spolupráca založená na dohode, spravodlivom konsenze a solidarite," podotkla.



Európska únia podľa prezidentky otvorila Slovensku nebývalé možnosti ekonomického rozvoja, obchodnej a regionálnej spolupráce. "K miliardám eur z eurofondov treba prirátať aj fakt, že Slovensko má vďaka členstvu v Európskej únii vyššiu ekonomickú výkonnosť aj životnú úroveň," poznamenala. Pripomenula tiež, že Únia vznikla ako mierový projekt a iný než európsky priestor pre mierový rozvoj nie je.