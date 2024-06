Prezidentka vystúpi s mimoriadnym príhovorom k eurovoľbám

Bratislava 5. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude mať v stredu po hlavnej spravodajskej relácii Správy RTVS na Jednotke o 19.45 h mimoriadny príhovor. Týkať sa bude volieb do Európskeho parlamentu (EP). Pre TASR to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Voľby do EP budú na Slovensku 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 22 politických strán a jedna koalícia.