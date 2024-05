VoľbyEP24: Sedem strán nenaplnilo 15-člennú kandidátnu listinu

Bratislava 11. mája (TASR) - Nie všetky subjekty kandidujúce v júnových voľbách do Európskeho parlamentu ponúkajú voličom plnú kandidátnu listinu. Dokopy sedem strán má na kandidátke menej než 15 ľudí. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov zverejnených na webe rezortu vnútra.



Jedna strana ponúka voličom 14 kandidátov, a to Kresťanská únia. Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota má 11-člennú a Volt Slovensko desaťčlennú kandidátnu listinu.



Nasledujú MySlovensko (sedem kandidátov), Spájame Občanov Slovenska - SOSK (sedem kandidátov) a Spoločne občania Slovenska (traja kandidáti). SDKÚ-DS ponúka v eurovoľbách jedného kandidáta.



Plnú 15-člennú kandidátku majú Slovenský Patriot, Demokrati, Maďarská aliancia, Pirátska strana - Slovensko, Socialisti.sk, SNS, Republika, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Kotlebovci - ĽSNS, Zdravý rozum, Komunistická strana Slovenska, Smer-SD, KDH, SaS, PS, Hlas-SD a koalícia Slovensko, Za ľudí.