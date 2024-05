Už len v pondelok môžu voliči cez email požiadať o hlasovací preukaz

Bratislava 20. mája (TASR) - Už len počas pondelka môžu voliči požiadať elektronicky o vybavenie hlasovacieho preukazu. Preukaz im umožňuje počas júnových eurovolieb hlasovať aj mimo trvalého bydliska v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. O preukaz treba požiadať obec. Emailom tak treba urobiť v priebehu pondelka. Osobne môže volič preukaz vybaviť najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami, čiže do 7. júna. Informuje o tom na svojom webe ministerstvo vnútra.



V žiadosti o preukaz treba uviesť meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk". Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca sa dá preukaz vybaviť v úradných hodinách obce.



Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.