V eurovoľbách možno krúžkovať najviac dve mená z jednej kandidátky

Bratislava 11. marca (TASR) - V júnových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Z hlasovacích lístkov, ktoré dostane vo volebnej miestnosti, si volič vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom. Odovzdať môže prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov na kandidátnej listine vybraného politického subjektu. "Na 'prekrúžkovanie' je potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu," uviedol pre TASR tlačový odbor MV.



Kandidátnu listinu na voľby do EP podalo 24 strán a jedna koalícia. Na listinách je 324 kandidátov. Termín na podanie kandidátok uplynul v nedeľu 10. marca o polnoci. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.