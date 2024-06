V eurovoľbách sa dajú krúžkovať najviac dve mená z jednej kandidátky

Bratislava 5. júna (TASR) - V sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môžu Slováci krúžkovať maximálne dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič nezakrúžkuje nikoho a odovzdá neupravený hlasovací lístok. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.



Z hlasovacích lístkov, ktoré volič dostane vo volebnej miestnosti, si vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom. Odovzdať môže prednostný hlas zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov na kandidátnej listine vybraného politického subjektu. "Na 'prekrúžkovanie' je potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu," uviedol pre TASR tlačový odbor MV.



Voľby do EP budú na Slovensku 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 22 politických strán a jedna koalícia. V stredu o polnoci sa končí volebná kampaň a začína sa moratórium.