VEĽKÝ PREHĽAD: Slovensko zastupovali v europarlamente títo poslanci

Na archívnej snímke Eduard Kukan. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke Pál Csáky. Foto: TASR

Na archívnej snímke Eugen Jurzyca. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Jozef Mihál. Foto: TASR- Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) – V spojitosti s voľbami do Európskeho parlamentu prináša TASR prehľad europoslancov zvolených v predošlých voľbách v rokoch 2004, 2009, 2014 a 2019.Europoslanci sú zoradení podľa strán, za ktoré kandidovali. V rámci strany sú jednotliví poslanci zoradení podľa funkčných období - chronologicky. Uvedené sú aj frakcie a najdôležitejšie výbory a delegácie, v ktorých pôsobili.Narodil sa 21. januára 1953 v Jarovniciach, pôvodným povolaním bol zubný lekár. Pôsobil vo federálnom a slovenskom parlamente. Zomrel 1. júna 2012 v Košiciach.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej strany (EPP)Výbory: Výbor pre rozvoj, Výbor pre kultúru a vzdelávanie, Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane JemenuNarodila sa 13. júna 1961 v Starej Ľubovni. Vyštudovaná architekta, bola starostka obce Chmeľnica a v rokoch 2020-2023 poslankyňa Národnej rady SR, kandidovala za OĽANO.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – UkrajinaNarodil sa 18. septembra 1956 v Bratislave. Stal sa hokejovou legendou ako jeden z trojice bratov, ktorí hrali za Slovan Bratislava aj za československú reprezentáciu. Peter, Marián i Anton začiatkom 80-tych rokov emigrovali do Kanady.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre medzinárodný obchod, Podvýbor pre bezpečnosť a obranuNarodil sa 26. decembra 1939 v Trnovci nad Váhom. Bol stálym predstaviteľom SR pri OSN, poslancom NR SR, ministrom zahraničných vecí SR bol v roku 1994 a v rokoch 1998-2006. Zomrel 9. februára 2022.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre zahraničné veci, Podvýbor pre ľudské práva (2009-2014), Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (2014-2019) Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom (2009-2014, predseda), Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko (2014-2019, predseda)Narodil sa 9. apríla 1945 v Opatovej pri Trenčíne. Bol ministrom pôdohospodárstva v Mečiarovej vláde v rokoch 1994 až 1998. V ďalšom volebnom období 1998-2002 bol poslancom NR SR.Frakcia: NezaradeníVýbory: Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – ChorvátskoNarodila sa 13. marca 1948 v Piešťanoch. Je lekárka, od roku 1994 bola poslankyňou NR SR za HZDS.Frakcia: NezaradeníVýbory: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Podvýbor pre ľudské práva, Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (podpredsedníčka)Narodil sa 27. júla 1950 v Bratislave, je ekonóm, v rokoch 1994 až 1998 bol podpredsedom vlády a ministrom financií vo vláde Vladimíra Mečiara.Frakcia: Nezaradení (2004-2009), Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE) (2009-2014)Výbory: Výbor pre rozpočet, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – RuskoNarodil sa 11. októbra 1962. Študoval právo a ekonómiu. Bol stálym predstaviteľom SR pri OSN (2009-2012) a štátnym tajomníkom ministerstva obrany SR (2012-2016).Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre regionálny rozvoj, Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom (podpredseda v rokoch 2007-2009), Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATONarodil sa 19. septembra 1959 vo Zvolene. V rokoch 1998 až 2002 bol poslancom NR SR za Stranu demokratickej ľavice (SDĽ). Zároveň zastával post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (2009 - 2013), bol primátorom Zvolena (1999 - 2005), je ním opäť od roku 2022.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre rozpočet, Výbor pre regionálny rozvoj, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (2014-2019), Predsedníctvo Európskeho parlamentu (2017-2019), Kvestor (2017-2019)Narodila sa 15. augusta 1968 v Bratislave. Od roku 1993 súkromne podnikala. V roku 2002 ju za Smer zvolili za poslankyňu NR SR.Frakcia: Socialistická skupina, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov, nezaradená (v októbri 2023 zo skupiny vystúpila)Výbory: Výbor pre zahraničné veci, Delegácia pre vzťahy s Izraelom (podpredsedníčka), Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (2009-2019), Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (2019-2022), Kvestorka (2019-2023)Narodila sa 6. októbra 1956 v Janovíku pri Prešove, má pedagogické a ekonomické vzdelanie. V období 2014 až 2019 nastúpila ako náhradníčka namiesto Maroša Šefčoviča, ktorý sa stal eurokomisárom.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre regionálny rozvoj, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – GruzínskoNarodil sa 9. decembra 1954 v Zlatých Moravciach. Ukončil štúdium filozofie. V rokoch 1990 až 1992 viedol Sociálnodemokratickú stranu Slovenska, ktorá sa neskôr integrovala do Smeru. V rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za poslanca NR SR za Smer.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre zahraničné veci, Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou (podpredseda, 2014-2019)Narodila sa 10. novembra 1982 v Nitre. Pôsobila ako diplomatka v rámci Stáleho zastúpenia SR v Európskej únii. Do EP sa vrátila v roku 2022 ako náhradníčka za zosnulého Miroslava Číža.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (2014-2019), v súčasnosti nezaradená (v októbri 2023 zo skupiny vystúpila)Výbory: Výbor pre kultúru a vzdelávanie, Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom, v súčasnosti Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaNarodil sa 11. februára 1954 v Banskej Štiavnici. Mal právnické vzdelanie, v rokoch 1990 až 2002 pracoval v NR SR. Od roku 2002 bol poslancom NR SR za Smer-SD až do roku 2019, kedy sa stal poslancom EP. Zomrel 29. decembra 2022.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre medzinárodný obchod, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – RuskoNarodil sa 28. marca 1967 v Banskej Štiavnici. Pracoval ako novinár, okrem iného ako spravodajca slovenských médií z Bruselu. Od roku 2005 bol riaditeľom kancelárie EP v Bratislave.Frakcia: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratovVýbory: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EuronestNarodil sa 24. februára 1959 vo Vranove nad Topľou. Bol štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v období vlády Ivety Radičovej (2010-2012) a poslancom NR SR v rokoch 2012-2016.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, Delegácia pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u (Južná Amerika)Narodil sa 11. septembra 1952 v Dolnom Kubíne. Je lekár, v rokoch 1994-1998 a 1998-1999 bol poslancom NR SR za KDH (resp. SDK), v období rokov 1999 – 2002 pôsobil ako veľvyslanec SR v Kanade.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre regionálny rozvoj, Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení (2004-2009), Výbor pre regionálny rozvoj, Podvýbor pre ľudské práva, Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení (podpredseda)Narodila sa 7. júna 1948 v Zürichu. Je lekárka, bola poslankyňou NR SR za SDK resp. za KDH (1998-2004). V rokoch 2020-2023 bola poslankyňou NR SR (OĽANO, Kresťanská únia).Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví resp. Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (2004-2019, v rokoch 2004-2009 predsedníčka), Výbor pre rozvoj, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (2014-2019), Delegácia pre vzťahy s KanadouNarodil sa 30. septembra 1961 v Považskej Bystrici. Študoval na Vysokej škole ekonomickej. Bol poslancom NR SR. V roku 2014 bol zvolený do EP ako líder kandidátky SDKÚ-DS, z ktorej v roku 2015 vystúpil. V roku 2019 sa stal lídrom kandidátky KDH.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácia pre vzťahy s Japonskom (2009-2014), Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie (2014-2019), Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysleNarodila sa 2. decembra 1972. Vyštudovala filozofiu a anglický jazyk a literatúru. Za poslankyňu EP bola zvolená v roku 2019, mandátu sa však ujala až 1. februára 2020, keď sa Slovensku zvýšil počet pridelených mandátov z 13 na 14 po odchode Británie z EÚ.Frakcie: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EuronestNarodil sa 8. mája 1941 v Bratislave. Vyštudoval jadrovú fyziku, bol vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Patril medzi zakladateľov hnutia Spolužitie, v rokoch 1992 až 2004 bol poslancom NR SR.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre kultúru a vzdelávanie, Podvýbor pre ľudské práva, Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko (podpredseda)Narodila sa 30. augusta 1946 v Šamoríne. V rokoch 1990 až 1998 bola poslankyňou SNR a NR SR. V období vlády Mikuláša Dzurindu (1998-2002) bola štátnou tajomníčkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, potom opäť pôsobila v NR SR.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veciNarodil sa 18. júna 1952 v Podunajských Biskupiciach (dnes súčasť Bratislavy). Vyštudoval chemické inžinierstvo. V rokoch 2006 až 2007 pôsobil ako veľvyslanec SR vo Švédsku.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre právne veci, Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým ZélandomNarodil sa 21. marca 1956 v Šahách v okrese Levice, vyštudoval chémiu. V rokoch 1990 až 1998 bol poslancom SNR resp. NR SR. V rokoch 1998 až 2006 bol podpredsedom vlády v oboch kabinetoch Mikuláša Dzurindu. V roku 2006 sa stal opäť poslancom NR SR.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre petície, Delegácia pre vzťahy s IndiouNarodil sa 20. júna 1954 v Banskej Štiavnici. Pôsobil ako projektant a architekt. Od roku 1990 sa angažoval v SNS, v rokoch 1994 až 2009 a 2016 až 2020 bol poslancom NR SR. Zomrel 15. júla 2021.Frakcia: Európa slobody a demokracieVýbory: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – ChorvátskoNarodil sa 11. marca 1968 v Dunajskej Strede. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rokoch 2010 až 2012 zastával funkciu ministra životného prostredia vo vláde Ivety Radičovej, v roku 2012 sa stal poslancom NR SR.Frakcia v EP: Skupina Európskej ľudovej stranyVýbory: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovomNarodil sa 13. januára 1968 v Bratislave. V roku 2009 založil stranu SaS, ktorej predsedom bol až do roku 2024. V rokoch 2010 až 2012 bol predsedom parlamentu. V rokoch 2020 až 2022 bol ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády SR v kabinete Igora Matoviča a následne Eduarda Hegera.Frakcia: Aliancia liberálov a demokratov za Európu, neskôr Klub Európskych konzervatívcov a reformistovVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým ZélandomNarodila sa 28. decembra 1976, pôsobila ako novinárka. V období vlády Ivety Radičovej (2010-2012) bola štátnou tajomníčkou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Poslankyňou NR SR bola v rokoch 2016 až 2019, kým nebola zvolená do EP. V roku 2023 založila vlastný subjekt Jablko, ktorý sa pripojil k strane Demokrati.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení OAKTŠ – EÚ (Organizácia afrických, karibských a tichomorských štátov), Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Karibik – EÚNarodil sa 8. februára 1958 v Bratislave. Viedol Centrum pre hospodársky rozvoj, aj Inštitút pre ekonomické reformy (INEKO). Vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra školstva (2010-2012). Od roku 2014 bol poslancom NR SR.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Podvýbor pre daňové otázky, Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a MongolskomNarodil sa 30. augusta 1970 v Piešťanoch. V roku 2012 sa stal poslancom NR SR za OĽANO. V roku 2019 založil s Annou Záborskou Kresťanskú úniu, v roku 2023 prestúpil do KDH, za ktoré kandidoval vo voľbách v roku 2023 a stal sa poslancom NR SR.Frakcia: Klub Európskych konzervatívcov a reformistovVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým ZélandomNarodil sa 20. apríla 1973 v Levoči. V roku 2012 bol zvolený za poslanca NR SR za OĽANO, vláda Roberta Fica ho vymenovala za splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Funkciu zastával do roku 2016.Frakcia: Európska ľudová strana (Kresťanskí demokrati)Výbory: Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko (podpredseda), Výbor pre kultúru a vzdelávanieNarodila sa 14. mája 1974 v Bratislave. Vyštudovala žurnalistiku, vo voľbách v rokoch 2010 a 2012 bola zvolená za poslankyňu NR SR za KDH, ešte v roku 2012 však hnutie opustila a založila s Danielom Lipšicom stranu NOVA. Vstúpila do strany Za ľudí, v rokoch 2020 až 2023 bola poslankyňou NR SR. Od apríla 2023 pôsobí v strane Demokrati.Frakcia: Klub Európskych konzervatívcov a reformistovVýbory: Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (podpredsedníčka výboru v rokoch 2014-2017 a 2017-2019), Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre StredozemieNarodil sa 10. mája 1984 v Bratislave. Študoval politológiu a medzinárodné vzťahy. Ako europoslanec zvolený v roku 2019 sa 18. januára 2022 stal prvým slovenským podpredsedom Európskeho parlamentu. Od mája 2022 je predsedom hnutia Progresívne Slovensko. Po zvolení do NR SR 17. októbra 2023 rezignoval na post poslanca EP. Nahradil ho Jozef Mihál.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosťNarodil sa 27. mája 1975 v Bratislave, je odborníkom na oblasť zahraničnej a európskej politiky. Do EP kandidoval za stranu SPOLU v koalícii s PS, v roku 2023 vstúpil do strany Demokrati.Frakcia: Európska ľudová strana (Kresťanskí demokrati)Výbory: Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora (predseda), Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné MacedónskoNarodil sa 14. júna 1979 v Martine. Je ekológ a vysokoškolský učiteľ. Do EP kandidoval za stranu SPOLU v koalícii s PS, v roku 2021 vstúpil do PS.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výbor pre petícieNarodil sa 27. januára 1977 v Bratislave. Je aktivista, odborník na životné prostredie, v rokoch 1995 až 2013 pôsobil v hnutí Greenpeace. V roku 2023 bol zvolený za podpredsedu EP.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EuronestNarodil sa 18. marca 1965 v Bratislave. V rokoch 2010 až 2012 bol ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vo vláde Ivety Radičovej. V rokoch 2016 až 2020 bol poslancom NR SR. Pôsobil v strane SaS okrem prechodného obdobia v strane SPOLU-Občianska demokracia. V roku 2023 nahradil v EP Michala Šimečku.Frakcia: Renew EuropeVýbory: Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – UkrajinaNarodil sa 21. decembra 1984 v Nitre. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Vo voľbách v roku 2016 sa stal poslancom NR SR za Kotlebovu ĽSNS. V roku 2019 bol za túto stranu zvolený za poslanca EP. V roku 2021 vystúpil z ĽSNS a stojí na čele hnutia Republika.Frakcie: NezaradeníVýbory: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – TureckoNarodil sa 24. septembra 1953 v Ľutine. Pôsobil v súdnictve. Kandidoval do EP ako nezávislý na kandidátke ĽSNS, od ktorej sa neskôr dištancoval.Frakcie: NezaradeníVýbory: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest