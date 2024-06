ZVEREJNILI VÝSLEDKY, VÍŤAZOM NA SLOVENSKU JE PS

Bratislava 9. júna (TASR) - Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stalo Progresívne Slovensko (PS) (27,81 percenta), nasleduje strana Smer-SD (24,76 percenta), tretie je hnutie Republika (12,53 percenta). Do europarlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas-SD (7,18 percenta) a KDH (7,14 percenta). Účasť v eurovoľbách dosiahla 34,38 percenta. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.



Poslancami v Európskom parlamente (EP) za Slovensko sa stali

za Progresívne Slovensko

Ľudovít Ódor,

Ľubica Karvašová,

Martin Hojsík,

Veronika Cifrová Ostrihoňová,

Michal Wiezik,

Lucia Yar,



za Smer-SD

Monika Beňová,

Katarína Roth Neveďalová,

Judita Laššáková,

Erik Kaliňák,

Ľuboš Blaha



za Republiku

Milan Uhrík,

Milan Mazurek



za KDH

Miriam Lexmann,



za Hlas-SD

Branislav Ondruš.



Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré v nedeľu zverejnila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.



Do EP sa nedostali SaS (4,92 percenta), Demokrati (4,68 percenta) ani Maďarská aliancia (3,88 percenta). Na mandát v europarlamente nedosiahli ani koalícia Slovensko, Za ľudí (1,98 percenta) a SNS (1,90 percenta). Voliči si mohli vyberať z 23 politických subjektov, zvyšné strany získali pod jedno percento hlasov. Účasť v eurovoľbách dosiahla 34,38 percenta (1.505.176 voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní).



Volebná účasť v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) dosiahla 34,38 percenta. Stala sa historicky najvyššou z doterajších piatich eurovolieb v histórii SR. Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu Štatistického úradu SR v sobotu (8. 6.) hlasovať približne 4,37 milióna voličov. Prvýkrát mohlo v európskych voľbách hlasovať takmer 260.000 mladých ľudí. Na hlasovaní sa mohli zúčastniť slovenskí občania, ale aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.