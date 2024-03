Volebná účasť v Bratislave dosiahla 61,88 percenta

Bratislava 24. marca (TASR) - Volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla v hlavnom meste SR Bratislave 61,88 percenta. V hlasovaní dominoval celkový víťaz prvého kola Ivan Korčok so ziskom 65,67 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré sú zverejnené na webe Štatistického úradu SR volbysr.sk.



Najvyššiu volebnú účasť zaznamenali v okrese Bratislava I - bratislavskom Starom Meste, kde prišlo voliť 64,64 percenta voličov. Naopak, najmenšiu účasť zaznamenali v piatom bratislavskom okrese združujúcom mestské časti Petržalka, Rusovce, Jarovce a Čunovo. Voliť tam prišlo 60,36 percenta voličov.



Práve v Čunove a Jarovciach však zaznamenali z mestských častí Bratislavy vôbec najvyššiu účasť - 73,36 percenta v Čunove a 72,63 percenta v Jarovciach.



Korčok zvíťazil vo všetkých bratislavských okresoch, najpresvedčivejšie v bratislavskom Starom Meste, kde ho volilo 72,17 percenta voličov.



V hlasovaní voličov v Bratislave skončil na druhom mieste Peter Pellegrini so ziskom 21,23 percenta, na treťom mieste Štefan Harabin s podielom 7,65 percenta, štvrtý bol Ján Kubiš, ktorého volilo 2,59 percenta voličov. Igor Matovič získal v Bratislave 1,72, Patrik Dubovský 0,72 a Krizstián Forró 0,40 percenta hlasov. Marian Kotleba získal v Bratislave 0,28 percenta a Milan Náhlik 0,09 percenta.