Volebná účasť vo väzniciach dosiahla 21,1 percenta

Bratislava 26. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb využilo právo hlasovať 252 obvinených a 1696 odsúdených. Predstavovalo to 21,1 percenta z celkového počtu oprávnených voličov vo väzniciach. TASR to potvrdila hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



Právo voliť v prvom kole prezidentských volieb mal obvinený alebo odsúdený, ktorý je občanom SR, v deň konania volieb sa nachádzal vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody na území SR a najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nemal prekážku práva voliť.



V slovenských ústavoch sa k piatku 22. marca nachádzalo celkovo 1372 obvinených a 8384 odsúdených (spolu 9756 osôb). Z celkového počtu väznených bolo 21 obvinených mladistvých, 22 odsúdených mladistvých a 479 cudzincov, ktorí nemajú volebné právo.



Celková volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb (23. 3.) dosiahla 51,91 percenta. Do druhého kola, ktoré sa uskutoční 6. apríla, postúpil Ivan Korčok so ziskom 42,51 percenta hlasov a Peter Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov.