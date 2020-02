Volebné miestnosti sa otvorili, Slováci si volia poslancov do NR SR

Bratislava 29. februára (TASR) - Slováci si v sobotu volia nových poslancov do Národnej rady (NR) SR. V ére samostatného Slovenska ide o ôsme parlamentné voľby v poradí. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. O priazeň voličov sa uchádza 24 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.



Ľudia budú hlasovať za plentou. Hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom, približuje ministerstvo vnútra. Voliči si za plentou vyberú jeden hlasovací lístok, prípadne na ňom udelia aj preferenčné krúžky, najviac však štyri. Lístok vložia do obálky, a potom ju vhodia do volebnej schránky.



Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, upozorňuje rezort vnútra. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta 33 eur.



V parlamentných voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,4 milióna osôb. Pre približne 41.000 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas. Ďalší typ prvovoličov sú tí, ktorí už v iných voľbách hlasovali, ale v parlamentných budú hlasovať prvýkrát. Tých bude 213.000. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5998 volebných okrskoch v 2926 obciach na Slovensku.



Po uzatvorení volebných miestností o 22.00 h sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky budú známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. marca.