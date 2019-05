Volebné miestnosti sa zatvorili, výsledky budú v nedeľu v noci

Slováci si v sobotu volili 14 poslancov do europarlamentu na funkčné obdobie piatich rokov. Vyberať mohli z 31 politických subjektov.

Bratislava 25. mája (TASR) - Volebné miestnosti na Slovensku sa zatvorili, začínajú sa sčítavať hlasy. Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu sa zverejnia v nedeľu (26. 5.) o 23.00 h.



Priebeh eurovolieb bol na Slovensku pokojný, potvrdil to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Komisia počas volebného dňa zaznamenala takmer 30 podnetov. Týkali sa napríklad podozrení z porušenia pravidiel vedenia volebnej kampane, porušenia volebného moratória alebo narušenia poriadku vo volebnej miestnosti. Bárány dodal, že v týchto voľbách sa viac zaoberali aj podnetmi týkajúcimi sa porušenia volebného moratória na internete, vrátane sociálnych sietí. V prípade prijatých podnetov štátna komisia v sobotu zabezpečovala dôkazy, posudzovať ich bude podľa predsedu komisie na neskorších zasadnutiach.



Polícia v súvislosti s eurovoľbami nezaznamenala žiadne vážne narušenie verejného poriadku. "Počas dnešného dňa sme prijali viacero podnetov, ktoré sa týkajú predovšetkým správania občanov vo volebných miestnostiach a podobne," priblížila pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.



Slováci si v sobotu volili 14 poslancov do europarlamentu na funkčné obdobie piatich rokov. Vyberať mohli z 31 politických subjektov.



Definitívne výsledky eurovolieb vrátane informácií o účasti budú zverejnené v nedeľu po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Výsledky zároveň oficiálne potvrdí komisia na tlačovej konferencii. Predbežné výsledky do tohto času nebude Štatistický úrad SR zverejňovať.