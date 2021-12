Volebné moratórium na prieskumy sa skráti, poslanci schválili novelu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Predvolebné prieskumy sa budú môcť zverejňovať aj tri dni pred voľbami. Skrátenie tzv. volebného moratória na 48 hodín pred dňom hlasovania vyplýva z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



V zákone sa upraví i paragraf, týkajúci sa prekážky práva voliť, po novom ustanovuje, že "prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak". Orgány verejného zdravotníctva budú povinné na účely vyznačenia prekážky práva voliť oznámiť príslušnej obci údaje o voličovi, ktorému sa zákonom ustanovilo obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.



Zmena podľa rezortu vnútra reaguje i na podmienky, ktoré nastanú v roku 2022 pri spojení termínu volieb do orgánov samosprávnych krajov i miest a obcí i na poznatky z praxe.



Zavedie sa tiež nárok na odmenu pre členov každej volebnej komisie. Všetky volebné komisie vrátane okrskových budú musieť zasielať zápisnicu o výsledku volieb elektronicky a písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie doručiť obci, respektíve úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách. Obce budú povinné vo všetkých volebných miestnostiach zabezpečiť internetové pripojenie.



V dvoch najväčších slovenských mestách, Bratislave a Košiciach, sa má zvýšiť minimálny počet členov okrskových volebných komisií na sedem. Pre obce, v ktorých žije zákonom stanovený minimálny podiel príslušníkov národnostnej menšiny, plynie povinnosť zverejniť informáciu o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností aj v menšinovom jazyku.



Kontrola transparentnosti vedenia volebnej kampane prejde z dôvodu hospodárnosti a zvýšenia efektívnosti z ministerstva vnútra na okresné úrady. Politické strany či koalície politických strán a hnutí budú po novom niesť objektívnu zodpovednosť za vedenie volebnej kampane svojich kandidátov.



Politické strany zároveň budú môcť v prípade volieb do orgánov samosprávnych krajov a miest a obcí, ktoré sa budú konať v jeden deň, vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Ak sa nebudú konať v rovnaký deň a rovnakom čase, limit má byť 750.000 eur.



Okrem toho budú banky povinné zriadiť tzv. transparentný účet, ak o to kandidujúci subjekt, ktorý má takúto povinnosť, požiada. Ministerstvo vnútra bude mať tiež možnosť identifikovať darcu finančných prostriedkov.



Zmeny majú platiť od začiatku roka 2022.



Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh z dielne Ondreja Dostála (SaS). V zákone sa tak zmení pojem "kandidát bez politickej príslušnosti" na "nezávislý kandidát". Táto zmena má nadobudnúť účinnosť od apríla 2022.